【一劍浣春秋】知道女優有暗黑行程…你會不開心嗎？

後疫情時代(2022～)，與之前最大的差別在哪裡？

應該就是手機裡多了很多女優來台暗黑行程的消息吧？在疫情前不是沒有類似的新聞，像明日花綺羅被傳開價500萬日幣(那時候日幣比較大)、波多野結衣甚至被合作的中國大陸廠商暗示當做尾牙禮物送了出去，再加上社群上一堆號稱什麼女優都搞得定的GTO⋯不過話說回來，那時候雖然繪聲繪影，不過被影射的大咖都自清說沒有被射，不久前明日花綺羅在控告造謠的白濱希時還不忘再一次否認陪外國的好野人睡覺，說那些都是抹黑⋯

明日花綺羅再一次否認陪外國客人睡覺。圖擷取自x

那現在呢？那就不一樣了，如果你有加GTO的Line或Telegram就知道不只檯面上的活動多，檯面下更是有許多女優頻繁來台，再加上不久前香港警方破獲賣春集團裡就有退役女優，也難怪不要說小弟我收到很多通風報信的私訊了，在論壇上討論女優的文章也老是有人留言披露和女優交易的價碼：

所以呢？所以這個現象培養出一群新的粉絲，以往會參與女優活動的多半是看了片子喜歡她們的追星族，他們把女優當偶像，想要和她們好好互動；但現在則是一群人每天盯著GTO發送的訊息決定接下來要找哪位女優翻牌子，一樣是互動，他們熱衷的是互相抽動的下半身交流〜

其實很多女優另有一個做八大的社群帳號。圖擷取自x

其實兩者沒有交集，雖然來台灣走暗黑行程的女優會辦活動的也不少，但照理來說已經爽過的粉濕應該不會想要參加相對冗長的活動只為單純和女優講幾句話握個手再拿個簽名，不過別忘了，不只只有會去蕉流的人會來到女優暗黑行程的消息，不會去的粉絲一樣會知道，於是就有一些朋友有「幻滅」之感，甚至有人因此棄追惹：

波多野結衣也否認過賣春的傳聞。圖擷取自x

這是正常的現象嗎？在日本，由於AV女優這工作行之有年，再加上近年來很多資料已經可以估狗找到，所以粉絲們都知道這年頭下海拍片前沒有做過八大的女優很少很少，而且不管是當一個月一片的專屬女優還是要拍很多片才能賺很多錢的企劃女優都一樣，空閒的時間很多人都是選擇做風俗賺皮肉錢，所以大家不會覺得這樣有什麼不對，也多半可以一碼歸一碼把自己粉絲和嫖客的身分分開，甚至你還可以在網路上找到AV女優風俗情報的網站記錄在那兒可以找到她們來一發；只是和台灣不太一樣的是因為八大這一塊不是AV事務所的業務範圍，所以除非事先有講好否則女優不會拿自己的藝名去賣，不然是會被追究的⋯

通常女優不會用自己的藝名去賣。圖擷取自x

但到了台灣就不一樣了，因為女優活動是最近幾年的事，這一行又相對比較隱密很多事不能搬到檯面上說，所以儘管這幾年有許多女優另外註冊小號管理風俗界的生意，但還是有很多粉絲不能接受女優私底下跑暗黑行程的事，甚至從此退坑不參加女優的活動惹ー當然，每個人怎麼想、怎麼決定自己要不要繼續當AV女優的粉絲那是個人自由，業者們不能也無法改變大家的想法，不過這一行就是個大染缸，就算以前沒做八大的女優入行後也很容易被帶壞，就像很多人說的，都已經拍AV了，也不介意繼續用自己的身體賺錢，再加上周遭的人都在做也沒什麼好害羞的：

在日本，現在很多女優直接以風俗第一戰將之名出道。

所以還是做好心理準備吧，不然有空就去翻翻AV女優風俗情報，找那種沒有明買明賣的女優去追比較不會那麼累，追星本就該是件快樂的事，如果帶給你壓力或是不愉快的心情就該果斷棄坑，你說對吧？