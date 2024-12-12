會下棋女生氣質滿分？ 網揭「黑嘉嘉接班人」反差嘆：教練我想下棋

說到台灣女棋士，最知名的莫過於黑嘉嘉，不僅擁有亮麗外型，同時也擁有精湛棋藝。不過一名網友在Dcard貼出一連串「黑嘉嘉接班人」的美照，其中不乏場上與場下的反差對比照，讓原PO哀嘆「教練我想下棋」。

一名網友在Dcard以「會下棋的女生是不是氣質都超頂啊」為題發文，他表示雖然不太會下棋，但小時候接觸動漫《棋靈王》，因此對圍棋仍略懂一二。原PO表示，因為《棋靈王》主要角色幾乎是男性，因此較少注意女棋士，直到黑嘉嘉才讓他眼睛為之一亮。

原PO提到，會下棋的女生似乎「自帶一種端莊沉靜、雍容優雅的氣場」，除了黑嘉嘉之外，原PO指出有「黑嘉嘉接班人」之稱的俞俐均也是一名自帶優雅氣場的新生代女棋手。此外，原PO還曬出一連串俞俐均的美照，除了全神貫注散發著女神氣場的對弈照片，私底下俞俐均的生活照更讓原PO讚嘆是名親切的鄰家女孩。

不過，原PO話鋒一轉突喊「越看越是心酸」，他納悶為何當年看完《棋靈王》沒有想要學圍棋，不禁想起《灌籃高手》三井壽哭著求安西教練的場景，只是這次主角換成原PO，哀嘆「教練我想下棋」。

貼文曝光後引起鄉民討論，「身為女生真的覺得她也蠻氣質的」、「倖存者偏差，顏值不高的會出來跟你上鏡頭拍外拍的嗎」、「她的棋風是戰鬥型的，很厲害」、「三個字，太正了」。

現年25歲的俞俐均從4歲就開始接觸圍棋，國中畢業就正式成為職業棋士，目前是圍棋職業四段棋士。她曾接受「三立新聞網」訪問，坦言當初決定當職業棋士也讓家庭產生紛爭，所幸有母親在背後一路支持，才能找到人生中最大的樂趣，並從中獲得滿滿的成就感。