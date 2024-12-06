【一劍浣春秋】戀愛詐騙坑人99萬台幣！AV女優犯罪都是牛郎的錯？

最近有位退役了很久的AV女優上了日本媒體的社會版。

她叫「千夏麗」，日本媒體報導，她在2019年時和社群認識的男子吃了幾次飯，建立了不錯的交情，然後就說因為高中時代借了很多很多錢唸書，被逼債逼得受不了，然後就向對方借了460萬日幣(約合台幣99萬)ー接下來她化做一縷輕煙消失無蹤，男子發現自己上當了後報警，沒多久這位前AV女優就被逮到，坦承自己是「戀愛詐騙」、設下了溫柔鄉的陷阱坑人〜

設下溫柔鄉陷阱的千夏麗被捕。圖擷取自雅虎

那錢呢？

可能很多人已經猜到了，千夏麗把錢通通進貢去了牛郎店，三兩下就揮霍殆盡，也因為她的一念之差，不只本名和出身地曝光，更強化了大家「AV女優就是愛上牛郎店」以及「牛郎店就是罪惡淵藪」的負面印象ー的確，近年來有不少AV女優傳出愛上牛郎店或是與牛郎交往的新聞，之前最有名的就是桃園人的驕傲「桃園怜奈」，她不只完全不避諱地和牛郎交往一起拍YouTube影片還被爆出花錢如流水，每個月花掉上千萬日幣(台幣216萬)，完全超過她每個月的收入⋯

桃園怜奈也是業界有名的牛郎愛好者。圖擷取自geinou-nude

所以之前有人私底下問桃園怜奈，現在還和那牛郎交往嗎？桃園怜奈的答案是已經分手了，理由是「那傢伙太壞了」；至於她之後還會不會再去牛郎店呢？我想答案應該不難猜吧：

當然會啊，一定會繼續去的。也許很多人會覺得靠悲在日本已經那麼多女人被牛郎搞得入不敷出了甚至犯罪被關，為什麼還有這麼多AV女優沈迷其中？更有些苦口婆心的人會想要規勸那些女優既然入行了就好好存錢，花在牛郎身上一毛不剩對自己人生不會有任何幫助，搞不好下一個千夏麗就是她ー不過沒有用的，牛郎和這一行的關係可謂盤根錯節，不是你說一刀切就什麼事都沒有了ー

牛郎店並非罪惡淵藪，它與AV界的關係一言難盡。圖擷取自aidakanko

首先，很多女優就是因為牛郎才成為女優的，不只是因為供養牛郎沒錢、而是部分牛郎本身就是AV業界的星探，雙方的關係很密切的，像傳出和未成年約炮導致沒辦法再當AV男優的澤井亮在事業全毀後轉職做的也是牛郎；也因為牛郎本身就是向業界輸送女優的管道之一，你覺得事務所有可能會禁止女優和牛郎交往吧？相反地，曾自嘲公司是牛郎戰隊、女優都和牛郎交往的某事務所就私下表示為了讓女優能好好工作，讓她們不要因為和牛郎男友吵架而怠工是很重要，所以有機會他們也會和那些牛郎們保持良好關係⋯

無法再做AV男優的沢井亮轉職去做牛郎了。圖擷取自threads

另外，你說事務所真的不希望女優別去牛郎店一擲千金嗎？那也不一定，因為很多人之所以會成為AV女優就是因為物慾太強、消費習慣異於常人，一旦你禁止她們去牛郎店玩，先不提她們可能找其他管道把錢花掉，如果從此她們清心寡慾、拍片拿到的錢通通存下來那可能沒多久就要引退了ー這可就大事不妙了，因為事務所和片商全靠女優拍片然後把片子賣出去賺錢，女優不幹了他們就要倒閉了：

以前千夏麗曾以中瀨希之名發了不少片子。圖擷取自caribbeancom

所以從來沒聽說過事務所禁止女優跑牛郎店的事，因為只有女優的財務狀況一直有缺口，她們才會繼續努力拍片，更不要說牛郎和這一行之間有千絲萬縷的關係，所以別懷疑，千夏麗不是第一個、也可能不是最後一個因為牛郎上了新聞版面的AV女優，因為，她們就是食物鏈的最底端啊〜

唉。