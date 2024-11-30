曾赴「13人運動趴」！老婆被閨蜜爆料婚前黑歷史 人夫嘆：腦中一直有畫面

你能接受另一半過去瘋狂的性經驗嗎？一名人夫分享，近日意外得知老婆過去曾參加過「多人運動派對」，雖然自認性觀念開放，但心中還是有點芥蒂。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「無意間知道老婆有參加多人運動過！」為題，指出近期陪老婆參加大學閨蜜的生日聚會，喝酒後玩起真心話大冒險的遊戲，老婆被問到性經驗的問題，閨蜜卻突然大爆料，「以前我們不是有一起多人過嗎！我記得那時候是8男5女耶」。

這名男網友進一步說明，自己知道老婆有過2位前男友、都有發生性關係，但並不清楚她曾參與過「多人運動派對」，後來老婆坦承的確因為失戀參加過，覺得當下是單身沒關係。雖然他決定接受這段過去，但時常腦中都會浮現相關畫面，讓他相當困擾。

貼文一出後，多數網友都表示「多的是你不知道的事」、「有沒有種可能，也許閨蜜是看不下去在提醒你？」、「她的朋友圈就是這種人，而且到現在都還有在聯絡，代表價值觀類似，而且她朋友也沒在尊重你，當面問這件事就是故意講給你聽的吧？」、「趁還沒有小孩就分了吧，這是一輩子的事了」、「你老婆從頭到尾都在說謊，什麼失戀什麼被動加入，都是在被你發現後的補救措施」。

針對網友回應，原PO也說明「我們結婚快5年了，交往時基本上已經沒什麼秘密了，我們手機都會互看密碼也知道。老婆確實漂亮又體貼，家事幾乎她全包，婆媳相處也很好沒問題、性生活也沒問題，目前是沒小孩，我自認為我是思想比較開放的人，沒有什麼處女情結，比較在意的是交往時沒有坦誠，但這並非滔天大罪，目前我們依然是會繼續走下去」。