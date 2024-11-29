【一劍浣春秋】拍AV不好賺只能出國淘金？女優還有這一招！

這一陣子網路上最白馬馬力夯的消息是什麼？應該是香港警察破獲大型賣春集團，有現役加退役的女優共三人被捕，花名冊裡還有現役頂尖女優的名字吧？

其實不只香港，台灣的暗黑群組也經常流傳女優來台的消息，現在去論壇講到某些女優的名字底下都會有人直接把「28K」、「45K」的交易價碼寫出來；說真的，雖然女優在日本的八大產業兼差是很正常的現象，但一直往海外跑我始終覺得不是好現象，因為現在日本的經紀公司都很希望能在大型展會或商業代言這一塊攻城掠地，女優一直來做暗黑行程沒被抓就算了，被抓了不只她們以後很難再去當地做檯面上的活動，萬一惹惱了公家機關禁止這些活動那大家之前苦心的經營都會瞬間化為烏有：

香港前陣子傳出有退役女優賣春被捕。圖擷取自https://www.dmm.co.jp/top/

不過看來短期內也很難遏止這個現象，一來是很多人靠她們吃飯，二來是有需求就有市場，看到通訊軟體上各個群組的興起甚至雞頭跳下來經營社群然後還超過十萬追蹤你就知道多少人對日本女優有「性趣」ー當然啦，女優自己心態的改變也是重點，在業界最強偶像片商Ideapocket出道的「藤井一夜」就說現在很多女優覺得在日本做八大賺不到什麼錢，加上日幣貶值太嚴重讓其他國家的貨幣愈來愈香才導致大家都要出國淘金〜

藤井一夜認為日幣貶值也是讓女優出國淘金的原因。圖擷取自X

那，如果不想坐飛機和語言不通的「粉濕」性交易，女優還有沒有其他發財的管道？

其實還是有的，最近在日本有個新聞鬧得很大，有位居住在神奈川的角色扮演玩家「岡田唯(岡田ゆい)」透過社群促銷自己放在付費粉絲團的色情影片，三年來竟然賺了2億1300萬円、折合台幣約為4572萬元，要不是因為她沒申報被抓到逃稅上了新聞大家根本不知道她賺得爽歪歪ー然後最扯的來了，岡田唯被抓了以後公布資料大家才知道原來她40歲了，讓很多日本粉絲在社群上感嘆原來現在是個只要靠瘋狂修圖和穿著很暴露的衣服秀奶子就能讓40歲大媽賺到兩億円的時代⋯

只靠粉絲團就賺到2億日幣的岡田唯。圖擷取自https://www.news-postseven.com/archives/20241126_2007821.html?DETAIL

再透過之前堀內美香對AV業界喊話的狀況以及像是人類最強Body「沖田杏梨」靠Onlyfans的付費粉絲團賺到比現役女優時代更多的錢，大家應該都發現了，其實不是粉絲不願意掏錢，而是你要想辦法刺激他們消費的慾望ー現在已經證明了，透過社群導流粉絲去自己的付費粉絲團是成功的捷徑，以岡田唯為例，雖然她奶子很大沒錯啦，但畢竟是40歲的熟女了，所以看她的照片都可能感受到修圖修到她臉上套了好幾層名為濾鏡的面具了，但透過社群行銷以及粉絲團各種付費解鎖的設計，為她一擲千金的大有人在：

堀內美香一直希望AV界能改革，好好注意社群行銷。圖擷取自https://www.dmm.co.jp/top/

你說，如果女優跳下來做付費粉絲團，會輸給岡田唯嗎？

對女優來說她們的優勢是外型比較漂亮，社群推廣也更容易吸引到關注，缺點則是她們的工作就是脫光光和男優做愛做的事，身體早就被人家看光光了比較沒有神秘感，愈有名、片子賣得愈好的女優可能愈不容易用情色的內容吸引人；然後用網路行銷不見得很快就有效果，很多女優沒耐心等下去ー不過畢竟成功的例子就在那兒，現在不管是現役女優有不少人心動而且也已經嘗到甜頭，像弓乃凜夢這樣離開事務所又一身刺青可能很難回到AV界的女優也希望用社群的人氣靠情色的內容賺錢，所以ー

弓乃凜夢因為刺青太多很難回歸，未來應該會以粉絲團為重。圖擷取自X

以後女優如果不想靠暗黑行程賺錢，就要好好經營社群搞粉絲團惹〜