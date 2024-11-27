知名居家百貨賣場2男女沙發疑進行不雅行為 旁邊女生「神舉動」成焦點

公眾地方不應作出不雅行為！香港網路瘋傳1段「無印良品活春宮」影片，指有1對男女於無印良品門市1張沙發上疑似做出口交的不雅行為，而且動作相當激烈，懶理坐在旁邊沙發有人坐着，場面令人咋舌。

影片引來網民熱議，有人認為2人行為離譜，「會被無限炎上」、「這樣要收場地清潔費啦」。有人則認為男生最後有望着鏡頭露出尷尬笑容，故懷疑是啟意「擺拍」影片，未必是真的做出不雅動作。不過，也有大批網民錯重點，關注旁邊女孩超冷靜的舉動，「好淡定」、「旁邊的妹妹感覺已經看淡世俗了」。

無印良品男女做出疑似口交動作

有網民於社交平台Threads上載這段「無印良品活春宮」影片，留言「今天逛百貨公司看到這幕」。

影片長6秒，見到無印良品門市內有1張黃色沙發，其中男生坐在沙發上，雙腿大幅度張開，而淺色連身裙的長髮女生則與他面對面，以半蹲姿勢壓低身子，頭部靠近男方下體位置，且有激烈動作，而男生則把左手放在女生頭上。

當時店舖有其他客人經過，而男女旁邊的沙發有1名女孩正在專心看單張，似乎未有理會2人舉動。影片最後，見到男方指向鏡頭露出尷尬笑臉，女方停下動作，似意識到被人發現。

網民炮轟缺德：毀三觀

網民看過到影片都紛紛嘩然，有人批評該對男女行為離譜，「有傷風化」、「會被無限炎上」、「毀三觀」、「這樣要收場地清潔費啦」。也有網民認為只是「惡搞」影片，甚至該男女只是扮被偷拍，「感覺這一看就開玩笑？」，但有網民反駁「會有朋友之間開這種玩笑？」。

旁邊女孩舉動反成焦點

不過，另有大批網民「錯重點」，被旁邊女孩超冷靜舉動震驚，「隔壁好淡定」、「旁邊的妹妹怎麼能這麼鎮定的看書」、「感覺已經看淡世俗了」。

雖然影片於香港網路廣泛流傳，但網友從現場環境擺設估計，相信事發地點是在台灣。

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文章授權轉載自《香港01》