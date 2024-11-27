快訊

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

教育部出手了！海科館長「不適任首長」調非主管職 涉霸凌調查中

知名居家百貨賣場2男女沙發疑進行不雅行為 旁邊女生「神舉動」成焦點

聯合新聞網／ 撰文：布萊恩
無印良品門市內有1對男女在沙發陳列品上疑做出不雅行為。影片截圖
無印良品門市內有1對男女在沙發陳列品上疑做出不雅行為。影片截圖

公眾地方不應作出不雅行為！香港網路瘋傳1段「無印良品活春宮」影片，指有1對男女於無印良品門市1張沙發上疑似做出口交的不雅行為，而且動作相當激烈，懶理坐在旁邊沙發有人坐着，場面令人咋舌。

影片引來網民熱議，有人認為2人行為離譜，「會被無限炎上」、「這樣要收場地清潔費啦」。有人則認為男生最後有望着鏡頭露出尷尬笑容，故懷疑是啟意「擺拍」影片，未必是真的做出不雅動作。不過，也有大批網民錯重點，關注旁邊女孩超冷靜的舉動，「好淡定」、「旁邊的妹妹感覺已經看淡世俗了」。

無印良品男女做出疑似口交動作

有網民於社交平台Threads上載這段「無印良品活春宮」影片，留言「今天逛百貨公司看到這幕」。

影片長6秒，見到無印良品門市內有1張黃色沙發，其中男生坐在沙發上，雙腿大幅度張開，而淺色連身裙的長髮女生則與他面對面，以半蹲姿勢壓低身子，頭部靠近男方下體位置，且有激烈動作，而男生則把左手放在女生頭上。

當時店舖有其他客人經過，而男女旁邊的沙發有1名女孩正在專心看單張，似乎未有理會2人舉動。影片最後，見到男方指向鏡頭露出尷尬笑臉，女方停下動作，似意識到被人發現。

網民炮轟缺德：毀三觀

網民看過到影片都紛紛嘩然，有人批評該對男女行為離譜，「有傷風化」、「會被無限炎上」、「毀三觀」、「這樣要收場地清潔費啦」。也有網民認為只是「惡搞」影片，甚至該男女只是扮被偷拍，「感覺這一看就開玩笑？」，但有網民反駁「會有朋友之間開這種玩笑？」。

旁邊女孩舉動反成焦點

不過，另有大批網民「錯重點」，被旁邊女孩超冷靜舉動震驚，「隔壁好淡定」、「旁邊的妹妹怎麼能這麼鎮定的看書」、「感覺已經看淡世俗了」。

雖然影片於香港網路廣泛流傳，但網友從現場環境擺設估計，相信事發地點是在台灣。

延伸閱讀：

食$79霸王餐？將軍澳一家3口無付款　CCTV揭奇招走數　店舖急尋人

新蒲崗活春宮？采頤花園男脫褲　疑女子竟這樣口交　震撼畫面瘋傳

文章授權轉載自《香港01》

活春宮

相關新聞

知名居家百貨賣場2男女沙發疑進行不雅行為 旁邊女生「神舉動」成焦點

公眾地方不應作出不雅行為！香港網路瘋傳1段「無印良品活春宮」影片，指有1對男女於無印良品門市1張沙發上疑似做出口交的不雅行為，而且動作相當激烈，懶理坐在旁邊沙發有人坐着，場面令人咋舌。

男友進來一半卡住…她求救「愛愛過程好煎熬」 網友熱心給建議

性生活是維繫一段感情很重要的關鍵，一名女網友分享，和男友交往1年，愛愛過程都沒有真正享受到，因為男友下體比較粗，再深入就會超級痛，好奇問大家該怎麼辦？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

出門沒帶鑰匙怎麼辦？她拍片教學「蛇女鑽門縫」 苗條身材驚呆網友

馬來西亞一名女子11月21日發布影片稱，如果忘帶鑰匙出門，那就化身「蛇女」鑽門縫進入家中...

【一劍浣春秋】想去日本拍A片？新人要有這三個條件！

魔鏡啊魔鏡，什麼樣的女孩會被片商看中？

從頭演到尾好崩潰！她曝極品男友唯一缺點 急問：該結婚嗎？

如果和另一半性事不合，你會想要結婚嗎？一名女網友分享，男友的工作、薪水、家庭背景都很完美，唯一的缺點是尺寸不大，每次愛愛都要從頭演到尾，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【一劍浣春秋】不爽就來戰！女優在網路上打起來啦！

白濱希在社群上自爆被明日花綺羅詐騙！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。