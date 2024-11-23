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男友進來一半卡住…她求救「愛愛過程好煎熬」 網友熱心給建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，和男友交往1年，愛愛過程都沒有真正享受到，因為男友下體比較粗，再深入就會超級痛，好奇問大家該怎麼辦？示意圖／Ingimage
一名女網友分享，和男友交往1年，愛愛過程都沒有真正享受到，因為男友下體比較粗，再深入就會超級痛，好奇問大家該怎麼辦？示意圖／Ingimage

性生活是維繫一段感情很重要的關鍵，一名女網友分享，和男友交往1年，愛愛過程都沒有真正享受到，因為男友下體比較粗，再深入就會超級痛，好奇問大家該怎麼辦？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男友太粗進不去」為題，指出和男友交往1年多以來，每次愛愛總是很克難，因為男友的尺寸實在太粗，就算做足前戲、使用潤滑劑，都是「進到一半卡住，再進更深就超級痛」，讓她相當苦惱。

這名女網友進一步說明，男友長度算正常，但粗度卻有大概3根手指寬，即便男友很溫柔、氣氛也融洽，但始終無法享受愛愛的過程。

貼文一出後，不少網友都給出實用建議，紛紛表示「應該是角度，下面墊枕頭看看」、「潤滑液除了塗很多還要看塗哪裡，男生那邊也要塗，但最重要是女生洞口上上下下左右，大範圍的塗好塗滿」、「剛開始接觸性行為，所以進去有時候還是會卡，但我發現只要把骨盆稍微後傾就一定順利」、「進去前+進去時用跳蛋震動刺激外面，會減輕很多疼痛喔」、「平常可以自己幫陰道按摩，也可以用一些情趣用品來適應，陰道的肌肉是會越使用越有彈性的」。

此外，也有過來人分享「我之前也有一樣的狀況，一開始都是慢慢試，習慣手指進來不會痛之後再嘗試後續，大概試了5-6次以上，用很多潤滑劑再慢慢推進來，這個過程一定會超痛但就是能忍則忍，不能忍慢慢退出，一直到那個痛感在你可以忍住的範圍內進來就成功了！最重要的就是當下一定不要緊張，放鬆心情，相信你們會成功的」。

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