出門沒帶鑰匙怎麼辦？她拍片教學「蛇女鑽門縫」 苗條身材驚呆網友

馬來西亞一名女子11月21日發布影片稱，如果忘帶鑰匙出門，那就化身「蛇女」鑽門縫進入家中。

這名網友21日在小紅書分享影片，影片開頭寫著「鑰匙忘記帶，如何進家門」。她附文回答道，那就變成一條蛇。

在影片中，她朝白色的閘門靠近，選擇其中縫隙較大的空間，從門外爬進門內，她進入門後，把鞋櫃的鑰匙拿出並由內把門打開。

2024年11月21日，馬來西亞一名女子發布影片稱，如果忘帶鑰匙出門，那就化身「蛇女」鑽門縫進入家中。（小紅書＠Boonlouisse）

這條推文吸引過千人評論，有智能鎖商家趁機賣廣告，稱可贊助智能門鎖，也有人問：「到底要有多苗條，才可以這樣做」。

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文章授權轉載自《香港01》