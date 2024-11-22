【一劍浣春秋】想去日本拍A片？新人要有這三個條件！

魔鏡啊魔鏡，什麼樣的女孩會被片商看中？

首先，當然是有意願演出的人，在女優指控事務所以合約陷阱強逼拍片的「AV強要」風波後，日本政界在疫情期間通過了新法，事務所必須說明清楚、確認有意願演出的女孩完全明白成為AV女優後的工作內容以及權利義務才可以簽約，簽約後也可以否決任何自己覺得不舒服的工作內容ー所以事務所常說新法實施後女優最大，為了保護自己所以不管是新人面試或是說明工作內容現在都是全程錄影，以免到時候被反咬一口死無對證⋯

什麼樣的新人可以拍A片？知名導演說給你聽。圖擷取自X

然後呢？經過簡單的訓練後就可以去拍片了：在日本，片商只負責拍片，發掘女優的是大大小小超過100間的經紀公司，當新人可以拍片後，事務所會製作她們的宣傳資料發送到各片商，有興趣的就可以找她們面試：

那面試的內容是？會不會找男優或者是導演親自下來「試車」？

「試車」那是絕對不可能的，就像男女優交往是禁忌一樣，雖然AV界從導演到事務所的經紀人都說自己對女人很有辦法，但大家都知道不管是即將出道的新人還是現役女優不要碰，因為過度親密的關係容易衍生糾紛，鬧出來大家都不要混了；至於片商是怎麼看新人會不會紅？知名監督さもあり(Samoari)是這麼說的ー

柊優希條件不錯，只可惜日本粉絲不喜歡刺青。圖擷取自X

第一關自然就是觀察女優的外型，臉蛋、身材都要看過一遍，首先要看的就是女優的身上有沒有刺青？如果有那要怎麼遮？理由很簡單，因為在日本很多人視刺青為８＋９的象徵，所以影迷都會希望女優身上乾乾淨淨的ー像柊優希，雖然條件相當出色但就因為身上大大小小的圖騰導致她不只拍片邀約不穩定而且每次出片都收到一堆負評，全都是看不慣她身上的刺青；如果沒有刺青或是刺青可以用粉底遮蓋的話就是要看女優的外型，醜的當然不能要，然後太胖、腿太粗或是橘皮太嚴重的女孩也要刷掉，現在很多片商都進化到4K攝影了，容易被看出缺陷的就要刷掉〜

藝能人金松季步超受歡迎。圖擷取自X

第二關呢？就是要看她們有沒有什麼可以當做「加分題」的資歷惹：在AV界最好賣的就是「藝能人」，像前18禁寫真女星「金松季步」和待過偶像團體的「石田佳蓮」那就直接保送最好的片商發片，哪怕一個年紀有點大一個身材皮包骨也沒關係，因為演藝圈的資歷太加分了；如果沒有顯赫的資歷，那任何可以拿來炒作的學經歷也都OK，比方說「村上悠華」在入行前曾是旅行社的車掌小姐、才剛出道的「浦上日紀」曾參加高中小姐選美並且打進決賽ー當然，沒有很厲害的學經歷那偽造一個也行，不過現在的網路太發達了，片商都希望有志在AV界好好發展的新人最好不要用假經歷騙人，因為被抓到會很糗而且還會不利於女優的日後發展⋯

村上悠華曾是車掌小姐。圖擷取自X

最後也是最重要的，AV片商希望來面試的女孩最好不要有AV女優的氣質！

意思就是風塵味不要太濃啦，雖然之前說了，AV女優十之八九是做八大產業出身的，但對粉絲來說大家要看的是她們慢慢壞掉的過程而不是一出場就是個風塵女子，所以在面試的過程中，片商會去思考怎麼樣去做好人物設定？什麼樣的造型才會讓影迷覺得她們很可愛？有些腦袋動得快的導演甚至馬上就勾勒出作品要怎麼拍才會賣了；

參加過選美的浦上日紀現在也是話題。圖擷取自moodyz

最後才是女優在床上的戰鬥力，也不是說她們能不能幹或是有沒有很能被幹不重要，而是前面那幾個條件比較重要，當一切都過關後就是簽約、走完讓女優可以思考要不要繼續下去的冷靜期後前進淫光幕進入實戰狀態了ー所以並非我想賺錢找家事務所腿開開就好，前置作業是需要不少時間的，也難怪經紀人會說急需用錢、而且是大錢的女孩不要來AV界，遠水救不了近火〜