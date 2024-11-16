快訊

失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

日本廣島小學祭典傳爆炸 至少9人受傷

《影后》楊謹華「周凡」4件趣聞！閨蜜角色暗喻蕭亞軒？認證「流氓」胸膛「超好躺」！

從頭演到尾好崩潰！她曝極品男友唯一缺點 急問：該結婚嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，男友的工作、薪水、家庭背景都很完美，唯一的缺點是尺寸不大，每次愛愛都要從頭演到尾，讓她相當崩潰。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，男友的工作、薪水、家庭背景都很完美，唯一的缺點是尺寸不大，每次愛愛都要從頭演到尾，讓她相當崩潰。示意圖／Ingimage

如果和另一半性事不合，你會想要結婚嗎？一名女網友分享，男友的工作、薪水、家庭背景都很完美，唯一的缺點是尺寸不大，每次愛愛都要從頭演到尾，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「和性事不合的對象結婚？」為題，指出男友是很適合走入婚姻的對象，因為工作、薪資、家停背景和未來發展都非常完美，平常相處也覺得對方脾氣很好，是一名好好先生。

這名女網友進一步說明，唯一不滿的卻是性生活的部分，因為男友尺寸不大，每次愛愛都無法感受到高潮，甚至沒什麼感覺，只能從頭演到尾，讓她好奇發問「有人遇過這樣的情況後來還是有結婚的嗎？該怎麼克服？」。

貼文一出後，多數網友都給出實用建議，紛紛表示「可能的解決方式：1. 玩具、2. 嘗試其他的親密行為（用手或嘴，或一邊刺激陰蒂）。如果妳很需要以性器官結合的方式來滿足性慾，但你們身體不合，那這件事就無解」、「我跟老公幾乎零性行為（兩個人都很懶），所以不影響，要看妳對性生活的需求怎麼樣，如果有需求但不能被滿足，會很寂寞喔」、「能接受外食嗎？不然很容易外遇，最後還是要離婚的，別賭」、「我個人是喜歡愛撫+前戲這些情慾流動的感受，這些是玩具沒辦法滿足的」、「用玩具代替呢？」。

此外，也有過來人分享自身經驗，指出「我...結婚7年今年離婚，供參」、「結婚不到半年...想離婚了」、「如果妳很在意+不能接受，勸妳不要勉強！身邊有朋友有類似經驗，最後結婚一年離婚」。

婚姻 性生活 男友 結婚 離婚

延伸閱讀

精心慶生計畫全泡湯 她曬男友貼心舉動羨煞網「撿到寶吧」

他出錢讓老婆住月子中心…娘家2理由反對 網友紛舉1關鍵：照住不誤

無禮還是緊張？曖昧男約會狂滑手機 她猜不透：到底有沒有戲

篩選對象就靠這招！他約會絕不AA制：評鑑女方的最好時機

相關新聞

【一劍浣春秋】不爽就來戰！女優在網路上打起來啦！

白濱希在社群上自爆被明日花綺羅詐騙！

從頭演到尾好崩潰！她曝極品男友唯一缺點 急問：該結婚嗎？

如果和另一半性事不合，你會想要結婚嗎？一名女網友分享，男友的工作、薪水、家庭背景都很完美，唯一的缺點是尺寸不大，每次愛愛都要從頭演到尾，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

天生雙陰道！ 辣妹同時拍拖2男 ：「一人用一個」不算出軌

人類的身體構造不時會出現一些差異，而英國1名25歲女子卻以「天生異稟」的體質，名成利就之餘兼享生活情趣，皆因她早年被發現擁有2個子宮和2個陰道，之後便開始經營「OnlyFans」情色頻道，保守估計賺取280萬英鎊（約2,780萬港元），她最近更稱同時和2名男子交住，豪言「一人用一個陰道，所以不算出軌」，她亦顯得「窩心」，聲稱不會在同一日和他們發生關係。

【一劍浣春秋】到哪兒找這麼多女孩拍A片？這位女優告訴你答案！

看到這位「三葉彌生」，您有什麼感覺？

公車站狂野情侶下身交疊對坐 姿勢惹公憤：看了很躁

情侶親熱也應注意場合！網路瘋傳1張照片，見到台灣淡水淡江大學公車站（巴士站），有1對年輕男女在公車站長椅上，竟然面對面對坐，女生張開腿坐到男生身上，形成下身交疊的不雅姿勢，動作相當狂野。事發時馬路有1部公車（巴士）駛至，車上乘客亦可看到有關場面，但2人仍旁若無人地親熱。

男女社區花園內公然口交 震撼畫面瘋傳

公眾場所不要作出不雅行為！香港網路瘋傳1張「居屋活春宮」照片，指九龍新蒲崗采頤花園內公園有男女公然口交，畫面令人咋舌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。