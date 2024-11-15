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【一劍浣春秋】不爽就來戰！女優在網路上打起來啦！

聯合新聞網／ 一劍浣春秋
不滿白濱希亂放話的明日花綺羅。圖擷取自x
不滿白濱希亂放話的明日花綺羅。圖擷取自x

白濱希在社群上自爆被明日花綺羅詐騙！

這應該是近來大家最好奇想吃瓜的八卦，明日花綺羅何許人也？當初以六本木第一女公關之名出道的她現在可是日本的時尚教主，儘管長相調整得和剛出道時完全不同但自AV界畢業後她事業做得風生水起，不只自有品牌經營得嚇嚇叫她本人也成為日本女性的整形範本，再加上時不時與各界名人鬧出緋聞，說她和三上悠亞是轉型最為成功的AV女優絕不為過⋯

不滿白濱希亂放話的明日花綺羅。圖擷取自x
不滿白濱希亂放話的明日花綺羅。圖擷取自x

也因此她成為很多AV女優入行的原因以及心中的偶像，這次在社群上自爆被詐騙的白濱希也是，翻開維基百科就可以看到她最喜歡的就是明日花綺羅了，不但收集了很多作品還說自己最喜歡的就是明日花綺羅的溫泉片，顯然不是人設隨便講講；這樣的她怎麼會指控偶像詐騙呢？原來在一次Tiktok直播中她瘋狂刷禮物花了差不多十萬日幣(大概新台幣兩萬出頭)並且抽中了明日花的簽名T-Shirt，可兩個月的時間過去了，白濱希始終沒收到禮物，想問是怎麼回事才發現自己竟然被封鎖了，她認為明日花不想給禮物也不願意退錢，就是想要詐騙！

自爆被詐騙的白濱希。圖擷取自x
自爆被詐騙的白濱希。圖擷取自x

這是要撕破臉了，明日花方面雖然沒有正式回應，但從流出的Line對話可以發現她已經不爽白濱希很久了，理由是白濱希不只利用自己是明日花鐵粉的名義拓展社群，私底下還到處說明日花壞話，什麼利用直播叫大家刷禮物吸金、陪金主出去吃飯還和外國客人睡覺的明日花是全盤否認然後也放話要讓白濱希好看，要公布手裡的證據讓大家知道她的「真面目」，要一舉消滅這個破壞自己名譽的討厭鬼〜

這是過去AV界很少見的現象，因為女優通常單打獨鬥，除非有共演或一起出席活動的企劃不然就算是同經紀公司的女優也見不到面；但現在不同了，網路時代興起，片商為了銷售一直推出共演企劃、海外大型活動更是一個一個來，再孤僻的女優都要接觸人群，有人長袖善舞交了很多好朋友，就有人受不了同業或敬而遠之而直接開戰：

在網路上一直做自己的宮下玲奈。圖/Foraver提供
在網路上一直做自己的宮下玲奈。圖/Foraver提供

之前小倉七海和宮下玲奈的筆戰就是一例，小倉七海當時引退沒多久，以經營付費粉絲團維生，結果她在社群上看到宮下玲奈發文說有些女優沒有儲蓄的習慣，引退了只能把粉絲當提款機真的是可憐，這讓當時認為被AV新法剝奪工作的小倉七海勃然大怒，於是她對號入座發私訊質問這位後輩是不是在嘲諷自己，接著大戰爆發，最後以小倉七海關閉粉絲團、社群暫時消聲匿跡畫下句點⋯

筆戰到只能關閉粉絲團的小倉七海。圖/Foraver提供
筆戰到只能關閉粉絲團的小倉七海。圖/Foraver提供

但小倉七海畢竟是業界最強片商S1栽培的頂級新秀，沒多久，新的經紀公司出手，她改名為兒玉七海回歸，再一次登上業界的頂峰；雖然她與宮下玲奈早已互相封鎖不相往來，但她的好朋友「似鳥日菜」卻忍不住了，她引用網友的文章嘲諷宮下玲奈：「兒玉七海回來了，她片商比你好地位比你高，你就是個魯蛇！」

似鳥日菜為好友出氣。圖擷取自x
似鳥日菜為好友出氣。圖擷取自x

一般日本人很少這麼直接地指著人家鼻子罵，所以擺明就是翻臉了，只是宮下玲奈沒有回應，這次沒有好戲可看；不過就像前面說的，隨著現在女優接觸愈來愈多，大家交流後的摩擦一定不會少，再加上這群人很多不呷意輸的感覺甚至事務所會希望她們建立在網路上的聲量，未來一定會有類似像白濱與明日花的戲碼上演，大家該買可樂的買可樂，有爆米花的趕快放好板凳，隨時都有好戲上場！

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