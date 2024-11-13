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天生雙陰道！ 辣妹同時拍拖2男 ：「一人用一個」不算出軌

香港01／ 撰文：田中貴
夏洛特最近同時和2名男子交住，豪言「一人用一個陰道，所以不算出軌」。（ig「twopssyprincess」圖片）
夏洛特最近同時和2名男子交住，豪言「一人用一個陰道，所以不算出軌」。（ig「twopssyprincess」圖片）

人類的身體構造不時會出現一些差異，而英國1名25歲女子卻以「天生異稟」的體質，名成利就之餘兼享生活情趣，皆因她早年被發現擁有2個子宮和2個陰道，之後便開始經營「OnlyFans」情色頻道，保守估計賺取280萬英鎊（約2,780萬港元），她最近更稱同時和2名男子交住，豪言「一人用一個陰道，所以不算出軌」，她亦顯得「窩心」，聲稱不會在同一日和他們發生關係。

安裝避孕環被診斷出有2個子宮

25歲「雙陰道人」夏洛特（Annie Charlotte）來自英國薩里郡（Surrey），不時向傳媒形容自己身體狀況，她於16歲時安裝避孕環，但被醫生診斷出她有2個子宮，外陰分裂成2個陰道，生殖系統基本上分成兩半，各自獨立運作，「位置並排，並非重疊」，夏洛特才如夢初醒，當時以為月經血量過多，但原來有2次月經，而且擺放衛生棉條位置出錯，由於不會同時流血，所以令她難以察覺身體獨特性，她唯有轉為服用避孕藥，長時間告別月經。

夏洛特一度為自己的獨特性感到羞恥害怕，但數年前升上大學修讀哲學和宗教，逐漸學會敞開心扉，慢慢接受自己身體，有時甚至用「我有2個陰道」來打開話匣子。

經營情色頻道聲名大噪

夏洛特得到親友的支持，決定善用自己優勢，2020年11月經營「OnlyFans」情色頻道，標榜「雙子宮、雙陰道」，由於不少人想了解其身體特徵，甚至詢問所言是否屬實，因而令她聲名大噪。她更一度揚言男友使用其中1個陰道，另1個則用在工作上，讓她成為新聞主角，其instagram帳戶擁有3.5萬名粉絲，每月收入高達7萬英鎊（約6.9萬港元），保守估計賺取280萬英鎊（約2,780萬港元），可以「儲蓄、投資，以及過住舒適生活」。

戀情去年結束後，安妮其後結識了2名新男友，其中1人交住已4個月，另1人則是2個月，聲稱讓他們每人使用1個陰道，所以嚴格來說沒有出軌，「他們應該已知道彼此存在，我（夏洛特）從來沒有向他們交代過」，甚至認同「三人行」會使他們感到不安。

「雙子宮、雙陰道」屬先天罕見疾病

被問及如何分配時間，夏洛特認為兼顧2名男友的確很難，但她每周都會見他們1次，而且輪流陪伴他們共度周末，強調沒有性愛時間表，「男性似乎對女士在24小時內與2名異性上床會感到不安」，所以她不會在同一天和他們發生性關係，估計他們很快知道「三人行」，但夏洛特形容約會時間不長，相信他們都知道其約會目的是為了好玩，並非認真。

「雙子宮、雙陰道」是先天罕見疾病，除了每月在不同時間出現經痛之外，還可能導致妊娠併發症，女患者流產和早產的風險增加，但同時可以懷有2名不同的男子的孩子，面對特殊情況，夏洛特表示，不再將其視為醫療問題，包括懷孕所產生的問題，「反而其他人認為我（夏洛特）超酷，感到震驚和有興趣」，她強調完全接受自己身體，大感自信自豪。

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文章授權轉載自《香港01》

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