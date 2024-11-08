【一劍浣春秋】到哪兒找這麼多女孩拍A片？這位女優告訴你答案！

看到這位「三葉彌生」，您有什麼感覺？

片商說她是史上最最最最最最M的新人，因為只有痛苦才能讓她高潮所以男優個個都把她當殺父仇人弄，如果一個不行那就3P吧ー這是新人女優常用的行銷模式，如果片商覺得她們外型不夠吸引人那就口味重一點，男優也會很配合的掐她脖子、捏她奶頭再狠狠地打她屁股，要喚醒粉絲最原始的獸性⋯

三葉彌生原來是風俗妹。圖擷取自kawaii

不過這位女優才出道就被解開了身分，原來她是風俗店Aroma Fantasy高輪店的「神楽ひより(神樂日和)」，簡單說就是在特種營業討生活的風塵女子ー而且不久前她還被鄉民在PTT的SEX版寫了開箱文，除了說她很有女友感外並沒有提到她是個抖M，所以ー

一宮希帆說經紀人會在酒店直接遊說陪酒妹下海x

這位三葉彌生再一次證明了AV女優在出道前大多是做八大的，為什麼？首先，她們本來就是靠這個謀生，而且日本的風俗產業可以用錢買到任何你想要的服務，其中就包括了「拍影片」，所以很多女優在出道前就已經有在鏡頭前做愛的經驗，心理障礙沒那麼大，只要誘因夠大就可以；再來，很多星探也具備「牛郎」的身分，他們不只把上門的客人洗腦到淪落風塵也把她們介紹去拍AV，所以很多女優只是照著人家安排的順序先下海再拍片；最後，就一宮希帆私下所說，有些經紀人私下性好漁色是荒野大嫖客，在尋花問柳後覺得對方有在AV界走紅的本錢就會展開道德勸說：

引退的宇野美玲要去陪酒。圖擷取自x

所以不敢說百分之百，除非是像三上悠亞這樣由偶像轉職，不然AV女優絕大多數是風塵女子，只是經過片商包裝和人設後有了各式各樣的不同身分；也因為如此所以要提醒大家，因為片中演出的是片商的人設，你看到的大多不是女優的本性，所以假如有機會可以溫存來一發的話千萬別照著AV男優的方式做ー

三上悠亞這種偶像轉職做女優的是少數。圖擷取自x

這也是為什麼有些女優在重操舊業時會極力否認自己拍過A片的原因，因為很多人不懂AV是「演」的，以為那是性愛紀錄片，所以有機會性交易的時候不是因為女優和想像的不一樣而崩潰就是因為交戰的感覺不如想像而生氣；這些年來有管道和女優進入實戰階段的人不少，提醒您，性交易就和投資一樣有賺有賠，請不要把A片當做使用說明書，入戲太深只會失望的〜

最後一個問題，為什麼疫情後感覺AV女優沒那麼高不可攀了，港覺很多人有管道和她們來一發？

答案很簡單，因為女優不藏了，其實疫情前她們在日本就是這個模樣，大家都照著風俗妹→AV女優→風俗妹的順序在走，只要有管道要找她們來一發並不難；而到了現在，一來是這個管道已經從日本延伸到了海外，二來是肺炎疫情讓很多人覺得明天和意外不知道何者先到，所以在危機感做祟的情況下有賺錢的機會是說什麼都不能放過的，所以一批接一批、一個接一個、很多女優悄悄地離開了日本去賺皮肉錢⋯

AV界的人設是很厲害的。圖擷取自x

這也讓很多粉絲覺得失落，女神原來是神女，但也沒辦法，在AV界，有圖有影片都不見得有真相了，更何況真相總是殘酷的，所以與其說女優讓人幻滅不如說AV界的人設太厲害，如果沒辦法接受的話就換追下一個女優吧！