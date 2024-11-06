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公車站狂野情侶下身交疊對坐 姿勢惹公憤：看了很躁

香港01／ 撰文：布萊恩
網路瘋傳1張照片，見到台灣淡水淡江大學公車站（巴士站）有1對年輕男女在公車站長椅上，竟然面對面對坐，呈現不雅姿勢。（threads）
網路瘋傳1張照片，見到台灣淡水淡江大學公車站（巴士站）有1對年輕男女在公車站長椅上，竟然面對面對坐，呈現不雅姿勢。（threads）

情侶親熱也應注意場合！網路瘋傳1張照片，見到台灣淡水淡江大學公車站（巴士站），有1對年輕男女在公車站長椅上，竟然面對面對坐，女生張開腿坐到男生身上，形成下身交疊的不雅姿勢，動作相當狂野。事發時馬路有1部公車（巴士）駛至，車上乘客亦可看到有關場面，但2人仍旁若無人地親熱。

相片引來網友熱議，有人笑言「等公車的時間剛好可以打發時間」、「真正公車」；也有不少人斥責該對男女行為，「就算情慾高漲也要先脫鞋脫襪再踩座椅好嗎，真的看了很躁」、「冒犯到其它等公車或路人的眼睛了」。

年輕男女巴士站長椅交疊對坐

有台男於11月3日晚上於社交平台threads發布相片，留言稱「感覺快出來了」，並標籤了「淡水」和「淡江大學」。照片見到當時天色已黑，但由於公車站候車亭設有街燈，清晰見到有1對年輕男女坐在車站的長椅上，其中男生屁股坐在椅上，女生卻是腿張開、以面對面姿勢椅到男生身上，變成雙方下身交疊地對坐，而女生穿着鞋踩在座椅上，形成狀似男女交歡的不雅姿勢。

2人對着馬路，雖然旁邊有公車及其他車輛經過，車上乘客可看到2人的不雅行為，但他們深情對望「眼中只有對方」，旁若無人。

網友笑：等車打發時間

網友看過照片震驚，有人笑言「等公車的時間剛好可以打發時間」、「人要比車兇，人先到還是車先到？」、「笑死人在大馬路做這種」、「真正公車」、「別人的大學都比較好玩」。

也有不少網友批評該對男女行為離譜，「這對男女都已是滿18歲的成年人了，在公開場合時做這些舉動就應該想到恰不恰當，同時也冒犯到其它等公車或路人的眼睛了」、「就不能忍住回家再做嗎？」、「可以不要在大庭廣眾下這樣嗎」、「智障」、「就算情慾高漲也要先脫鞋脫襪再踩座椅好嗎，真的看了很躁」。

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文章授權轉載自《香港01》

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