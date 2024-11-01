拍AV也要搞流量！因為清水健和小宵虎南找到「財富密碼」

AV拍得好，還能做什麼？

清水健引退了，要去當網紅。圖擷取自x

我們先從清水健(しみけん)的引退來看，他是透過YouTube頻道宣布自己不再是AV男優了，就他的說法，去年11月因為某個契機讓他決定減少拍片，到了今年4月就完全不接通告引退了ー不過男優和女優身分不同，清水健並沒有收到片商拍攝引退作的邀約，所以無法在作品中和女優打分手炮〜

假如您發現這位身材壯碩又很喜歡舔來舔去絕不放過女優腋下的腋魔俠最近很少在淫光幕看到了，不要覺得奇怪，他就是引退了；不過也不用擔心，雖然沒有拍片，但不在淫光幕上打炮的她是要去螢光幕前打嘴炮ー因為清水健可是男優界的網紅，由於什麼糗事都講然後口條又很不錯讓他成為AV界流量數一數二大的男人，不只深田詠美很喜歡找他上節目，就連在拍片時被他舔個不停火大到從此以後不再合作的吉澤明步也請他一起錄YT，清水健在網路上的影響力可見一般：

所以不做男優後，清水健的下一步也很好猜了：沒錯，他會全力經營網紅這一塊，因為一支嘴胡纍纍再加上身材壯頭所以清水健蠻受廣告客戶歡迎，各種男性保健食品和情趣用品的邀約如雪片般飛來，今年有某家台灣廠商想要邀請合作時他老兄一口氣要了八位數日幣的酬勞，還說自己在日本就是這個價碼，別想殺價！

如果真如清水健所說自己代言的價碼這麼高，再對照他說業界最頂尖的男優片酬一發5万日幣(台幣10450元)，那引退不做AV男優也是很正常的，能爽爽賺何必辛苦去賺皮肉錢？然後AV界也不是你說不幹就再也回不去的地方，假如有一天流量沒了沒有業配可做了以清水健曾說AV界男優永遠缺人的情況還是可以重操舊業的⋯

不拍片的小宵虎南在網路上動作頻頻。圖擷取自x

另一位就比較令人錯愕了，那就是連續兩年來到台灣參加TRE台北國際成人展的「小宵虎南」，大家都知道她身材火辣然後很會給粉絲福利，在最近兩年更以社群強大著稱，和河北彩伽合作更是大大拓展了她的知名度；不過最近她被發現一連兩個月沒有新作上市，而且社群還退追了片商S1，然後在經紀公司的官網上也找不到人了，完全是引退的節奏：

小宵與河北的組合實在太香了。圖擷取自livepocket

但另一方面小宵虎南可是頻頻出招，她有DJ活動、透過付費的粉絲團有線上活動也有實體活動然後還販售各種限量商品，然後她的Youtube頻道還頻頻上片，VLOG的水準很高⋯所以很明顯地，小宵虎南只是不拍AV了，她的下一站是要靠流量變現的網紅兼DJ〜

深田詠美是把流量變現的始祖。圖擷取自x

再加上很早就往這方面轉型的深田詠美，可以看得出以往對社群只視為是數字的AV界現在也逐漸掌握將流量變現的訣竅ー以往看到明日花綺羅和三上悠亞大家會覺得那是遙不可及的存在，現在看到清水健和小宵虎南一步一步慢慢累積人氣和粉絲變現到不用拍AV應該會讓大家很羨慕，會想要拿香跟著拜：

所以最近有愈來愈多女優會盡全力衝刺自己的人氣，開IG、開YouTube頻道，想方設法地吸引大家的目光，甚至還有尚未出道或是想要復活的女優就是要用社群人氣做KPI，達標後才能正式出道ー所以未來一定還會有人像小宵虎南一樣社群做到一定程度後就尋求轉型，最後脫離片商不再發片⋯

白石茉莉繪正在努力衝流量希望可以復活。圖擷取自digi-gra

這樣子，好嗎？