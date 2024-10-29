保險套該AA嗎？女友需求大他苦惱「狂噴6000元」 網酸：太沒面子

保險套也要AA？近日一名網友在Dcard發文詢問，自己應不應該讓女友平分保險套的錢，他表示因為女友需求量大，所以花在保險套上的支出也大，兩個月就花了6000元讓他有些顧慮，貼文一出引來眾網友抨擊。

原PO以「保險套的錢到底怎麼分比較公平」為題發文，他說自己性慾算正常，女友相對性慾較強，但大多時候原PO還是會配合她除非真的很累，頻率約落在一週大概五到十次，情侶倆平日住在公司附近的租屋處，假日偶爾各自回家，一天通常一次偶爾兩次，所以保險套用量較大，加上他們選的保險套單價較高。

原PO表示很常聽到保險套錢要男生出，個人猜測是因為通常有需求的男生比較多，但這兩個月已經用掉六盒加上交往後也有其他開銷實，覺得錢真的用好快，雖然女友有主動提出錢，但他還是想問一下網友的意見。

沒想到網友紛紛在留言區抨擊「是不是男人呀，套套也想女友出錢」、「我覺得如果男生連保險套的錢都要計較那就用飛機杯就好」、「女生真的比較多隱性麻煩，有些人容易陰道發炎」、「我自己都負擔避孕藥的費用了，保險套的錢男友還要跟我算的話，我會直接不要這個男的」、「買經濟型的套子不然就少做幾次，跟女友開口分攤套子費用真的太解太沒面子了吧」。

不過也有網友補血「我覺得女友要幫忙出一點欸，因為大多都是配合她」、「如果女生需求比較多，分擔一些沒什麼吧」。