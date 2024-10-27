超甜美國軍政戰士被神出是「她」 曾登表特版網暴動：神似田中千繪

日前有一名女軍人因為甜美亮麗的外型引發關注。有女網友在Dcard發文「現在的軍人這麼美嗎」，指出《莒光園地》有位女軍人名叫葉采青，外表清新甜美有助於國軍加分，引發討論。

原PO表示，這名國軍正妹讓不少人看到就萌生想簽志願役的念頭，且自己覺得這樣清新的外表真的有助於國軍加分。原PO提到，自己也是女生，雖然沒有勇氣當兵，但很崇拜這種願意花時間關在部隊裡面的女生，表示觀察這名女軍人一陣子後，發現她很正派，提醒網友們「真正的粉絲不會給予打擾，而是默默支持她，真的覺得大家可以追蹤一下」。原PO也補充說，身為同性別網友，「我只是非常單純的在分享我覺得漂亮的軍人」。

從原PO貼出的照片中，有一張背景是在華視《莒光園地》的攝影棚，不僅有該名女軍人的姓名，左上角還有IG帳號。實際查詢發現她粉絲數已經超過1.5萬人，經常在IG上分享穿制服的軍中日常，並自我介紹「在關指部（陸軍關渡地區指揮部）擔任睡不飽的政戰士」、「我喜歡吃榴槤」。除了《莒光園地》的錄影片段，她還有身穿軍服喝下午茶、手持國旗的照片等，另外也有不少日常出遊照，甜美的形象圈粉一票網友。

過去有網友在PTT表特版，以「政戰士」為題發出一系列葉采青的照片，引發鄉民暴動表示「有點像田中千繪」、「簽了簽了」、「有這樣的政戰士，你幾點回營？」