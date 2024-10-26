男友高帥又壯碩…小弟弟卻成反比！她假裝高潮到崩潰：該放生嗎？

性生活在維持情侶關係，也是相當重要的一環。一名女網友分享，自己的男友不僅長得帥，身材也非常壯碩，不過她卻相當苦惱，因為對方的「小弟弟」卻和身材成反比，每次發生關係都要假裝高潮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「他的JJ又長又細…」為題，指出男友外表算中上，加上有在健身，身材非常壯碩，不過「小弟弟」卻與身材成反比，大約是兩支手搖飲粗吸管的粗度，除了又細又長外，還是個快槍俠，每次1-2分鐘就繳械。

這名女網友進一步說明，男友對此也有自覺，繳械後會立刻要求第二回合，雖然會比第一次持久，但還是很快，讓她每次都要假裝很投入，甚至連高潮都要用演的，直言「久了覺得像個小丑」，好奇該怎麼幫助對方？

貼文一出後，多數網友都苦勸分手，紛紛表示「性事蠻重要的，試想未來是否都能忍受，不行的話盡快分手」、「這種事只會越忍越痛苦」、「長痛不如短痛」、「如果妳想跟他走到最後的話就要溝通，想出一個解決方案，不然痛苦的是妳自己」、「粗度是改不了的，沒辦法接受就下面一位」、「快還有救，細長就無解了」。

不過，也有部分網友給出建議，指出「或許可以考慮入珠」、「認真建議入珠，不能改善就真的放了」、「去試試增大術，但失敗案例不少哦」。