【一劍浣春秋】白天是女神晚上是神女！為什麼AV女優要用花名賣？

最近七瀨愛麗絲很不開心。

原來是她將拍片現場的照片上傳到社群，由於那是一支「風俗片」、也就是男優扮演嫖客去尋花問柳的作品，結果她收到了一堆詢問「妳在哪一間店賣春」的私訊，讓拍了一天片子身心俱疲回到家的她暴怒，直接在社群上發文大罵：

「真噁心，用點腦子可以嗎？」

粉絲私訊問在哪邊賣，讓七瀨愛麗絲暴怒。圖擷取自X

意思是說她沒有賣，這是拍片現場的照片，請大家不要誤會，有些私訊冒犯到她了ー結果她不PO文還好，發完文章下面一堆人在酸：有人就回說「拍A片的人更噁心吧」，還有人說如果詢問普通女性「拍AV和嘲弄AV女優的人誰比較噁心應該會得到半斤八兩的答案吧」，最後還有人覺得AV女優就是容易抓狂，因為她們也知道自己在做些奇怪的事...

宇野美玲宣布，引退後要去陪酒。圖擷取自X

這就是日本，雖然是AV大國，雖然有像明日花綺羅和三上悠亜成功的例子但歧視無所不在，所以有不少女優被酸民嘴到崩潰。不過話說回來，雖然七瀨愛麗絲暴怒罵那些想要嫖她的粉絲噁心，但AV女優做八大是很稀鬆平常的事，像即將引退的宇野美玲就發文告訴大家自己在新宿陪酒，還有人專門計算說指名她一個小時的消費是6500元新台幣超跳；另外自爆因為不紅被逼退的藤野司在前途茫茫不知道下一步計畫時也是先去陪酒，然後還特別提醒大家，請指名「れん(戀)」：

這個れん(戀)就是她在酒店的花名，不過可能有人覺得奇怪了，既然藤野司不是很出名的女優那幹嘛另外取一個花名？直接用她當AV女優的藝名應該比較好賣對吧？而且真的去找過她們就知道雖然是用花名接客，但女優大多不會否認自己拍過A片，喝到茫了不是大講業界八卦就吐苦水說這一行賺不到什麼錢⋯

藤野司用花名陪酒。圖擷取自X

既然女優都不忌諱了那幹嘛換名字做八大？原來和經紀公司有關，大家都知道女優的藝名被認為是經紀公司的資產，然後問題來了，AV事務所擁有的就是仲介女優去拍片以及做活動的權力，拍片用藝名很正常，但其他像是陪酒或是直接賣身的行為那就不是他們的業務範圍了，所以他們大多會禁止女優在拍片以外的工作用藝名推銷自己，一來是因為那名字不是給她們去做八大的，二來經紀公司不想為自己沒做的事負責，萬一你用AV女優的藝名陪酒出事了那是要算在他們頭上的，除非ー

虎之穴有很多女優用藝名賣笑。圖擷取自X

除非你將這個業務也交給他們來做：像全部都是由AV女優陪酒的酒店RedDragon(紅龍)背後就有經紀公司的影子，所以女優就會用自己的藝名上班，同理可證的還有很多人想進去的虎之穴，在確認沒有法律問題(因為日本法律對片商、經紀公司甚至連星探的規定很明確)後大家就可以用自己的藝名開心工作啦，不用那麼麻煩地改名字〜

夢乃愛華就用藝名在紅龍陪酒。圖擷取自X

最後一個問題，那離開日本跑到海外賣的女優呢？也是經紀公司安排的嗎？

非也非也，這就是最近經紀公司非常困擾的地方，因為管不到海外，平常除了拍片也不會去掌握女優行蹤，所以他們其實不是那麼清楚女優下班後跑到哪裡做什麼ー然後問題來了，前面說了，經紀公司不允許女優用藝名去賣就是不想擔責任，但對於那些日本以外各地的雞頭，女優換了名字後能賣出去嗎？你擺一張女優的照片然後換了一個毫不相干的名字，只怕大家會覺得是詐騙吧？