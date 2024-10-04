【一劍浣春秋】女優演技太好也有錯！超美顏的她說自己被精神污染了

女優的演技重不重要？

這邊的演技指兩方面，一個自然就是她們的床上功夫，別懷疑，AV不是性愛紀錄片，當你按下PLAY鍵的每一分每一秒都是演出來的，而這一點其實和女優「硬體性能」有直接關係，像安齋拉拉，從她是宇都宮紫苑時就被嫌「演技不好」，不過人家可是獨一無二的神乳，有新片給大家看咱們就謝天謝地阿彌陀佛了，每支作品都賣爆〜

山手梨愛一直被嫌冷淡。圖擷取自https://www.dmm.co.jp/digital/videoa/

但如果沒有安齋的Body呢？那就難免被嫌棄了，比方說剛出道的水卜櫻和山手梨愛明明也都有很棒的身材，但因為反應太冷所以老被嫌棄是用靜音模式拍片，就算後期有所修正但還是很多人一直有著她們「演技不好」的印象ー通常碰到這種女優，片商通常會用企劃去救，劇情片是蠻常用的手段，既然女優反應不夠強烈那就用「最討厭的上司趁著出差時對我圈圈叉叉」或是「老公的上司亂弄我七天七夜」的這種一開始只要擺出厭惡表情的劇本幫忙，這樣子就算女優反應很冷淡還是可以用劇情輔助讓大家看片更進入狀況：

然後就進入了另一個演技，也就是女優演出劇情片的能力。

神宮寺奈緒的彼女上京NTR是神作。圖擷取自X

近年來劇情片大行其道，很會導劇情片的監督像是「朝霧淨」都被稱做大師，所以女優也都被要求能有基本的口條以及演出情緒轉折的能力：所以已經引退的架乃由羅、即將引退的美谷朱音以及仍然是現役活躍的神宮寺奈緒都很受歡迎，像美谷朱音在番號DASS-070的作品可謂是暗黑版「腦海中的橡皮擦」，因為記憶不斷喪失的緣故她必須要以28歲一路演到用15歲的心智年齡和男優互動，結果美谷朱音每一次的床戲都給大家不同的感覺，是近年來最強的催淚之作(不是開玩笑)；至於神宮寺奈緒更是老早就以戲劇片的強大演技出名，在「上京彼女NTR」中她從一個鄉下到東京唸大學結果被學長酒後染指的純樸姑娘到後來被征服了在KTV包廂痴女覺醒的演出那真的是從妝感到身上散發的感覺都不一樣惹⋯

明里紬現在全身上下都是戲。圖擷取自X

再加上明里紬從一開始連台詞都說得很生澀到現在每個表情每個眼神都是戲的進化，你就知道為什麼戲劇片受歡迎ー不只是劇本寫得不錯，女優的演出也是有水準的：只是劇情片的演技太好也是問題，最近剛宣布引退的二宮光就說自己之所以不做了就是因為劇情片拍太多受不了ー臉蛋一級棒的她原本是要當偶像的，但一開始買氣不理想所以後來先拍了解禁片然後去了片商Attackers拍劇情片，大家知道那家片商專門拍攝凌辱向的戲劇片，二宮光去了以後不是在丈夫的面前被玩弄就是被調教支配的人妻不然就是女教師玩具化計畫，雖然表現得很不錯，不過二宮光在直播時說了，自己是個很容易入戲的人，每次拍完片子都有精神遭到污染的感覺：

二宮光因為太入戲所以精神被污染了。圖擷取自X

結果好不容易換了片商到了Madonna發片，二宮光滿心期待可以演出不同的劇情片，結果收到劇本又是一堆凌辱片的企劃，她勉強演了幾支作品，結果心理影響生理，後面好幾次拍到受不了撐不下去，甚至還出現過度呼吸必須送醫急救的狀況〜

二宮光因為太入戲所以精神被污染了。圖擷取自X

所以二宮光受不鳥了，心一橫就不做了，從她的例子就知道即便是拍A片的，日本人對戲劇片也是沒在馬虎的，而女優也是會全力演出，再加上影迷愛看，也難怪戲劇片愈來愈多惹⋯