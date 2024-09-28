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公園上演活春宮…全裸男女長椅激戰到汽車引擎蓋 太忘我下場慘了

香港01／ 撰文：布萊恩
阿根廷網路流瘋傳1段影片，一對男女全裸在公園上演「活春宮」，更從公園長椅激戰到路邊汽車引擎蓋，相當忘我。（影片截圖）
阿根廷網路流瘋傳1段影片，一對男女全裸在公園上演「活春宮」，更從公園長椅激戰到路邊汽車引擎蓋，相當忘我。（影片截圖）

情到濃時，也要注意場合！阿根廷網路流瘋傳1段影片，一對男女全裸在公園上演「活春宮」，更從公園長椅激戰到路邊汽車引擎蓋，相當忘我。2人「愛愛」過程被公園監視器（CCTV）拍下，據報2人當場被警察拘捕，雖然接受訊問後已離開警局，但因涉嫌在公共場所發生性行為，需要繼續接受調查。不少當地人批評2人行為離譜，促請當局嚴懲，以防止類似事件再發生。

綜合外媒報導，事發地點為阿根廷東北部波薩達斯（Posadas）太陽公園（Solar Park）。網上流傳監視器影片長近2分鐘，畫面見到，當時天色已黑，公園長椅上1對全裸男女正公然性交，其中女方坐在男方身上激戰，期間女方一度望向四周，見附近無人便繼續「運動」。

約1分鐘後，2人似乎仍未盡興，起身走到路邊停放的汽車，女方躺在引擎蓋上繼續激戰。

該對全裸男女在公園上演「活春宮」，更從公園長椅激戰到路邊汽車引擎蓋。（影片截圖）
該對全裸男女在公園上演「活春宮」，更從公園長椅激戰到路邊汽車引擎蓋。（影片截圖）

活春宮過程被公園監視器拍下，於網路瘋傳。據報道，2人當場被警察發現拘捕，接受訊問後已離開警局，但他們因涉嫌在公共場所發生性行為，仍需接受調查。不少當地人批評2人行為離譜，促請當局嚴懲，以防止類似事件再發生。

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文章授權轉載自《香港01》

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