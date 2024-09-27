【一劍浣春秋】看片不想看到馬賽克！曾經被抓的她找到了「新天地」

常有人在問，為什麼日本不開放AV無碼化？如果沒有那塊該死的馬賽克那製作時間會更短、大家也會看得更爽不是？

白石瞳時代很多女優沒有玩真的。圖擷取自amazon

這是有道理的，一來日本的成人影視圈也是風俗產業的一部分，是受到法律規範的，而日本的就是規定不能「本番」ー也就是有實際進出的性行為，所以片商才會用馬賽克遮掩創造模糊空間以符合法律規定(意思就是我們在毛玻璃後不一定有真正的性行為啦)，所以你回去看看AV帝王時代流出的片子，像白石瞳那些大牌女優大多沒有讓男優插入，靠的全是演技；再來，AV界發展這麼久，打馬賽克已經是片商固定的編制，以這一行甚至是這個民族近年來能不變就不變的「穩健」作風如果修法那這群人肯定要另外安排工作，那會讓片商非常傷腦筋；最後也是最重要的，躲在馬賽克後面對一些講究「創意」的片商來說可謂好處多多，比方說女優明明沒有那麼濕但只要接個水管就可以山洪暴發大潮吹，又比方說男優如果沒那麼硬的話戴個橡膠假屌一樣可以衝鋒陷陣，又比方說大亂交時因為有馬賽克掩護所以不是重點的男女優可以躲在角落玩假的⋯

流出片讓很多女優不開心。圖擷取自graphis

真的，看過之前大流出祭就知道拿掉馬賽克的有碼片有很多不能說甚至是不堪的秘密，這也是近年來很多片商砸大錢做好資安的原因，母帶再流出去不要說有些女優要翻臉了，再一波流出大家可能會因為幻滅不想看片了⋯

流出片讓很多女優不開心。圖擷取自graphis

所以你說日本以後都沒有無碼片可看了嗎？其實也不見得，從小到大我們一直都有日本的無碼片可看，從被大家稱為是黃金時期的2010年代甚至不少女優會在退休前去拍個無碼片撈退休金，但時至今日呢，我們來看「板橋尚皇實」的例子，因為沒錢，所以她與男友一起拍攝無碼片然後在社群販售，兩年左右的時間一共發了約190支作品：

和男友拍無碼片爆的板橋尚皇實。圖擷取自X

然後呢？然後她的X累積了超過60萬的追蹤，作品銷售總額超過一億日幣(台幣2200萬)，接著她就被抓了ー雖然有很多人為她抱不平，不過沒辦法，日本就是沒有開放無碼然後她們這種只與男友拍片、和一些台灣女優一模一樣的商業模式雖然成功但問題是日本政府抽不到稅啊，所以一定要把她緝捕歸案〜

所以千萬不要覺得匿名做社群沒事，日本已經不只一位在FC2串流平台販售無碼片的賣家被抓，那接下來該怎麼辦呢？從被放出來的Naomi就知道叫她放棄拍無碼片是不可能的，但會被抓的事情做第二次那風險實在太大了，所以像Onlyfans這樣非日本境內的平台會是她接下來發展的重心：

和男友拍無碼片爆的板橋尚皇實。圖擷取自X

於是你就可以看到她在社群上頻繁與其他國外女優互推，各國的都有，有說English的也有寫中文的；而這些無碼女優轉進付費粉絲團的玩法也給了有碼界不少啟發，雖然做粉絲團是有碼界先行的，不過近年來才成了許多經紀公司發展的大宗，頻繁地舉辦活動、發行原創商品以及各種針對粉絲的專屬服務像是手寫生日賀卡或是錄製語音鬧鐘讓許多以為自己只能靠拍片賺錢的女優看到了另一個世界⋯

小宵虎南專心經營粉專努力轉型。圖擷取自X

像三上悠亞就靠著付費粉絲團有了穩定的收入，河北彩伽在粉絲團的直播也讓人看到她可愛的一面，做得很好的小宵虎南甚至乾脆先把拍片放一旁專心做粉絲團ー所以不管是有碼還是無碼，目前大家都看到除了拍片以外還有其他套利變現的途徑，未來大家的發展會更加多元〜

不管再漂亮的女優，拍片就是要馬賽克。圖擷取自X

只是，大家的荷包也要夠深，否則不夠花啊！