保險套錢也要AA！男友稱「兩人都有用到」 兩派網友掀論戰

有些情侶為了公平，各種開銷都會AA制。對此，一名女網友分享，近期和男友展開同居生活，某天愛愛結束後，男友竟說「保險套錢要AA」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「現在買保險套都必須AA嗎？」為題，指出自己跟男友在生活開銷都是AA制，某次愛愛完事後，男友竟稱「買保險套的錢要AA」，因保險套是兩人一起用到的物品，認為輪流買很公平，跟吃飯、房租、電費、網路相同，費用都一人一半，讓她相當傻眼。

貼文一出後，不少女網友都看傻，紛紛表示「什麼都AA，以後坐月子，養小孩⋯看妳受得了嗎？」、「什麼都能AA，保險套AA我真的不行」、「我是不能接受啦，我會直接分了，這樣的男生，我才不想共組家庭咧」、「笑死，要真敢這麼講，我會直接去拿衛生局免費保險套，讓他戴個爽」、「男生真的是不要提保險套AA這種事耶，會身敗名裂哈哈哈」。

不過，也有部分女網友持相反意見，指出「我是支持保險套AA的，懷孕跟婦科病都是女生已知的風險，如果真的會怕，那女生就完全不要做、拒絕就好，不是只有男生想要做而已，難道是女生不想做在配合男生嗎？」、「不懂為什麼不能AA？也一堆女生叫男生出事前的錢欸，是只有男生想做嗎？確實是都有用到啊，除非女生完全不想，不然沒道理不能AA吧」、「我覺得誰想做就誰買吧，AA也沒不好吧？」。