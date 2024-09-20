【一劍浣春秋】本鄉愛捲不倫風暴！為什麼AV女優和名人談戀愛總是遍體鱗傷？

近來AV界的頭條是什麼？自然是「本鄉愛」的不倫風暴惹〜

這位參加過兩次TRE、一次TSE、以社群超強大著名的女優是被拍到與知名電玩實況主「加藤純一」共遊美國洛杉磯欣賞大谷翔平的比賽，由於她完全沒變裝，然後又很衰地被球場的攝影機特寫所以馬上就被認了出來，然後在流量網紅的炒作之下人盡皆知⋯

就因為這張在道奇球場的照片，讓本鄉愛的戀情曝光。圖擷取自@tkzwgrs

然後加藤純一馬上跳了出來坦承不倫，說自己沒有離婚，只是和老婆分居，和本鄉愛交往只是想知道和AV女優上床的滋味，而且除了本鄉愛外還有其他不倫的對象，成了最大反派；而本鄉愛也拍了影片陳述與加藤純一交往的始末，她說因為知道對方已婚所以一開始都避免單獨相處，後來是觀察到加藤純一家裡已經沒有太太的東西相信他已經離婚才願意交往(其實是分居)，之後因為對方始終不肯公開宣布離婚所以分分合合而她也另尋交往的對象，但因為最近有重要的人過世、自己十分脆弱再加上加藤邀請想說去散心也好所以才去美國的，至於沒有變裝不是因為太囂張而是因為美國球場根本沒有口罩和墨鏡可買所以才把自己的墨鏡借給加藤：

深陷不倫風暴的本鄉愛，已經宣布要休業了。圖擷取自@ai_hongo_

講完這些，面容憔悴的本鄉愛對著鏡頭深深一鞠躬，對自己傷害到的人(加藤純一的妻子)以及支持她的粉絲道歉，同時也說自己的狀況不太好，能不能繼續工作要等她好一點後再決定ー而最新的消息是本鄉愛已經無限期休業，社群暫時不會更新、以前讓很多人看得很開心的電玩實況沒了，片子也不會去拍ー

深陷不倫風暴的本鄉愛，已經宣布要休業了。圖擷取自@ai_hongo_

可惜啊，一個曾經外型、社群以及與影迷互動的強者就這樣暫時脫離戰線，歸期未定，甚至有可能從此玩完；可能有人覺得很奇怪，整件事看起來就是那位電玩實況主管不住自己的小底迪啊，本鄉愛是被招惹的一方，怎麼男方照樣爽爽過但本鄉愛卻是重傷？這除了是AV女優本來就很容易被歧視、事件爆發後一直有人認為本鄉愛從頭到尾都知道加藤純一已婚卻硬要當個綠茶婊做小三之外就是真的有日本粉絲覺得被背叛了，你本鄉愛說自己沒男友然後喜歡穩重有禮貌的男人結果卻和加藤純一那種輕浮的男人在一起，虧大家那麼支持你，真是不值得：

之前與傑尼斯藝人談戀愛的葵司也是社群炎上。圖擷取自@8manpro

也難怪之前美雪艾莉絲和葵司與傑尼斯的藝人交往最後只能分手收場，一來AV女優這個職業就是被歧視的，二來就算男未婚女未嫁就是正常交往一樣會有滿滿的惡意襲來，壓力會大到當事人無法承受，最後只能是無言的結局ー但另一方面，其實像加藤純一一樣想和AV女優上床的男人還真不少，然後不是說日本了，就連台灣也多的是可以認識她們的管道甚至是直接一親芳澤的管道，再加上這些女優大多外型可愛讓人有初戀的滋味，所以愛上她們或是想要包養她們的人還真不少...

美雪艾莉絲和藝人交往後也是遍體鱗傷。圖擷取自https://graphis.ne.jp

但沒辦法的，金錢的壓力、社會的輿論以及周遭人的眼光讓她們很難和名人或是一般人交往太多，所以你知道為什麼那麼多女優要和牛郎交往了吧？因為她們真的很難找到大家認為「合適的對象」〜