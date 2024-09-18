女球迷大巨蛋看球「脫到剩胸罩」 身分曝光媒體人痛批：侮辱棒球

網路瘋傳一段女球迷在大巨蛋觀賞比賽時，當眾換衣的影片，只見這名女球迷不畏旁人眼光，當眾脫到只剩下胸罩，然後再換上味全龍的球衣，影片引起眾人譁然，有人眼睛大吃冰淇淋，但也有球迷對此批評非常不妥，就連資深媒體人羅旺哲也痛批讓人反感。

中華職棒味全龍與中信兄弟日前在大巨蛋進行3連戰，球場上的焦點除了球員和啦啦隊之外，場邊竟然還出現一幕讓人臉紅心跳的畫面。有一名女球迷在座位上不顧旁人的眼光，竟然上演換衣秀，只見她對著鏡頭說「好害羞喔，直接脫掉，真的假的？」，接著便直接脫掉上衣，大方地露出胸罩，然後再套上味全龍隊的球衣，讓人看了血脈賁張。影片掀起網路上不少討論，而這名女球迷的身分也曝光。

原來這位女球迷是網紅「映辰」，IG上有不少清涼養眼的影片和照片，對於換衣影片掀起風波，她在IG的限時動態上寫道「一早被好幾則訊息敲想說怎麼了，點開來都是通知我說被報導了，你們的消息好快！」

雖然不少男網友眼睛大吃冰淇淋，但更多人對這樣的行為反而覺得很不妥，「說著不要物化女性，但通常都是女性在物化自己」、「雖然我很喜歡，但妳沒想到現場會有小朋友嗎？」、「請思考一下，當天場合很多家長帶孩子，適合嗎？這裡不是妳想的國外，別太自私！」、「要性感還是色情都沒差，但這畢竟是運動場看球賽的，不要為了爆紅而做出自私的行為」、「身為球迷實在不希望棒球場被染黃」。

就連資深媒體人羅旺哲也在臉書上痛批「真的是侮辱棒球」，他認為這樣的舉動是在作秀，令人反感，而且棒球場是闔家參與的場合，怕這樣的行為會引來情色業者有樣學樣，他呼籲聯盟和球團能阻止這樣的歪風，「不要為了自己想紅，侮辱我們心愛的棒球」。