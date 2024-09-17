奇怪性幻想大公開！英國成人網站公布20年10大性癖搜尋變化
英國一個色情網站有超過800萬部限制級影片，該網站統計過去20年、25萬名網站用戶的偏好進行分析，結果顯示，20年來前10大搜尋關鍵字只有其中4項仍保持不變。
根據《每日郵報》報導，該成人網站列出2024年最受歡迎的戀物癖關鍵字，和2004年的對比，只有4項長居榜上：「束縛（Bondage）」、「顏面騎乘（Face sitting）」、「搔癢（Tickling）」、「腳崇拜（Foot Worship）」。
該網站也揭曉全球用戶的隱晦性幻想，包括「BBL（巴西豐臀術）」、「女巨人（Giantess）」、「戴綠帽（Cuckolding）」、「假陰莖肛交（Pegging）」、「財務支配（findom）」和「手淫指示（JOI）」等。
成人網站分析師表示，「BBL」的性幻想是指對接受過豐臀手術女性的偏好；「女巨人」則是幻想被身材高大的女性踩踏、碾壓和支配；「戴綠帽」是喜歡看自己的伴侶和他人出軌；「假陰莖肛交」是指女性用成人玩具插入某人（通常為男人）的行為。
而「財務支配」是一種金融的支配和服從，服從者會希望向支配者贈送金錢；「手淫指示」則是由成人影片創作者告訴觀眾如何進行自慰。
網站分析師表示，「束縛」也是過去20年越來越流行的一種性癖。
據統計，英國平均每月搜尋成人內容的次數高達1660萬次，成人電影產業每年價值超過150億英鎊（約新台幣6313億元），然而約有20分之1的英國人有性成癮的情況。
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