【一劍浣春秋】什麼時代的AV界最強？日本網友懷念2010年上半期 你覺得呢

你看謎片多久了？覺得現在的女優怎麼樣？

最近的發文總是有留言說「以前的女優比較好」，粉絲說她們比較天然也比較會演，片商也比較知道怎麼把片子拍得真實一點下流一點ー更別忘了在過去大橋未久的時代，女優在消化完有碼片商的合約後還可以「下馬」去無碼片商再撈一筆，這個都是現在不太可能發生的事了，也難怪有些人覺得過去很美好，現在審美疲勞〜

大橋未久的無碼片是大家複習的首選。圖／翻攝自https://www.caribbeancom.com/search/?q=%C2%E7%B6%B6%CC%A4%B5%D7

也因為如此所以知名的AV情報部落格「AV速報」特別做了民調想知道大家覺得什麼時候的女優最棒？結果不出所料，回應的粉絲都把票投給了2010年代前半期的女優，有誰呢？有與傑尼斯藝人談戀愛的美雪艾莉絲、有發片之王繪色千佳、有一出道就拿到三年專屬合約的橫山美雪還有讓東尼大木以暗黑杰倫之名一戰成名的臉蛋天才希志愛野ー沒錯，那確實是AV界的黃金時代，美女很多，還有「惠比壽麝香葡萄」這樣的偶像團體讓她們嘗到明星的滋味，也難怪很多人對那個時代的女優印象深刻：

被大家懷念的美雪艾莉絲。圖／翻攝自https://graphis.ne.jp 橫山美雪是大家的回憶。圖／翻攝自https://graphis.ne.jp

但應該也會有人覺得那是貴古賤今吧？到底那時候和現在相比有什麼不同？

在AV強要醜聞爆發後很多好片不見了。圖／翻攝自https://honnaka.jp

其實嚴格來說沒什麼太大不同，事務所一樣是依賴星探發掘新鮮的肉體然後把她們推銷給片商或是帶到海外舉辦活動賺錢，你要說比較不一樣的大概就兩件事，一個是在「AV強要」、也就是事務所被爆利用合約陷阱強逼女優拍片後自此事務所不敢明目張膽地送女優去拍無碼片，甚至不少有碼界的經典好片如「100人 X 中出」也因此退場；另一個大事則是「AV新法」的實施，日本政府藉由頒布新法規範了發片的規則也賦予了女優自主的權力，現役的可以拒絕不拍片商送來的企劃，退休的也可以很快就把指定的作品下架，讓事務所只能調整對女優的態度把她們當媽祖婆拜〜

但問題是，那些都是作品的部分啊，女優的素質呢？其實AV界一直沒什麼變，片商的需求量一直很大，有在頂尖片商出道的超級新秀也有很多打帶跑的素人女優，如果說有什麼差別那大概就是現在會去醫美「加強」自己的女優更多了ー不過這也是很吊詭的，比起2010年代現在醫美的技術是更加進步的，女優只會想辦法符合現在的審美觀把自己弄得愈來愈美而不會愈搞自己愈醜，怎麼那麼多人懷念那個時期的女優？

溫泉感謝祭回來了。圖／翻攝自https://www.dmm.co.jp/digital/videoa/-/detail/=/cid=mird00237/

所以可能有些人是比較喜歡天然無添加的女優，對現在醫美的風格反感，於是大家才會懷念那個比較沒那麼多人造人的年代：重點還是2010上下的時期是整個業界最成熟的時候，買實體片還是潮流，「創作」比較自由、也愈來愈知道怎麼去打造偶像然後事務所可以有效地控制女優，所以知名的女優配上優秀的作品再加上媒體的曝光就讓大家對那一群女優印象好到不行ー這點片商也非常清楚，所以最近很多知名的作品開始復活了，像導演老虎小堺就又一次邀請很多女優進行大感謝祭，而出道五週年的青空光也挑戰過去很有名的百發精彈爆擊顏面的豆漿片，大家都知道要回去過去不容易，但至少可以用作品賣情懷讓大家找回當初看片的感動，至於女優的部分扣掉醫美愈來愈普遍的狀況還是差不多，這個不行就再找下一個，直到找到讓大家都願意掏出衛生紙的Miss Right〜