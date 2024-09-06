【一劍浣春秋】女優都是做兼差？！有沒有人專職拍AV

最近有個朋友來信，他說知道自己喜歡的女優除了拍片外還有接客，他無法接受，有些生氣。

這也是疫情後的新現象，雖然大家都知道很多AV女優出身自八大產業但過去大家多半做得很隱晦，如果不是有風俗情報的網站整理你可能不知道有些女優是邊拍片邊和客人啪啪啪；但現在不一樣了，很多女優不只那麼做還會在社群註冊一個風俗專用的帳號提供班表以及預約的服務，非常招搖〜

有些女優不只拍片，還有風俗帳號。圖／翻攝自https://x.com/toka_akari

所以很多人想知道，女優這麼明目張膽地在賣，經紀公司沒意見嗎？

根據事務所的說法，他們只負責安排女優拍片的事宜，其他的事不好多問，只能拜託女優不要用藝名去做，所以這也就是為什麼在日本國內她們多半用不同的名字做八大ー雖然每個上門的客人都知道她們就是AV界的誰誰誰(因為當了女優就是鍍金，價格會比較高)，但雙方交易的時候女優大多不會自報名號；當然啦，現在有蠻多女優踏浪而來到了台灣，你要她們用化名演出那可能沒人認識，這是因為地方不一樣所以做法不同，你說日本那些事務所允許嗎？這與其說允不允許應該說他們有沒有辦法阻止，到目前為止，看來還沒辦法改變現況：

事務所只會要求女優不要用藝名做八大。圖／翻攝自https://www.dmm.co.jp/digital/videoa/

可是這就有些風險了：眾所週知，日本風俗界有錢好辦事，只要你出得起錢那很多事情都能做，你想架台攝影機拍攝所有過程OK，想把拍攝下來的內容拿去賣只要加價也可以，甚至你想不穿雨衣進行危險性行為也是有價目表的ー也就因為如此，有在做風俗的女優都暴露在染病的風險下，這也就是為什麼片商每個月都要女優去驗血篩檢性病的原因，你不覺得每個月都驗太頻繁了嗎？但沒辦法，不是有男朋友的問題，有些女優是除了大姨媽來的那幾天外都在接客耶！

還有女優退役後專心做八大。圖／翻攝自https://prestige-av.com/

所以可能有人想知道了，有沒有只拍AV的專業女優啊？

一般來說大概在兩個條件下可能會有：首先就是錢賺得很多很多不會想賺皮肉錢了，其實現在最大的問題是女優錢賺得不夠多，之前水川蓳上節目秀存摺時你可以發現她一支作品的片酬是20萬日幣(台幣約4.5萬元)，這看起來沒有很高對吧？最重要的是還不穩定，你如果天天都有20萬日幣賺也那不是小錢，但問題是這一行競爭極度激烈影迷又非常喜新厭舊，沒有人能紅一輩子的ー所以很多女優極度容貌焦慮，因為她們覺得只要變漂亮了就不會被淘汰，所以很多人原本沒有要去賣的卻因為入不敷出只能下海甚至後來不做女優而是專心做八大。

河北彩伽是現場最忙的女優。圖／翻攝自https://x.com/Saika_Kawakita

然後就是工作要夠多，當你忙到吐回到家只想睡覺的時候自然就沒力氣去做八大了，像來到TRE之前河北彩伽就說因為工作很多又總是全力以赴的緣故讓她凍未著了所以要休息一下跳過一次直播，又比方說涼森玲夢今年來了台灣三次去了泰國兩次還去了香港接下來還要去美國推銷片商旗下的潮牌服飾，然後每個月都要拍寫真以及至少一千張的拍立得和影迷面對面舉辦活動，就算涼森體力超好想去做八大只怕也擠不出時間吧？

涼森玲夢今年海外的行程超多。圖／翻攝自https://x.com/remu19971203

但，能過著這麼緊湊生活的只有金字塔頂端的女優吧？甚至金字塔頂端的女優也不見得會一直那麼忙，所以還是看開點吧，愛你所愛，放過自己，如果接受不了的話那就果斷放棄吧〜