【一劍浣春秋】相澤南不做相澤南了！那其他女優不做了會怎樣？

幾天前，引退一年多的相澤南宣布，不再做相澤南了。

什麼意思？就是她決定拋棄「相澤南」這個名字，也就是說要告別自AV女優時代一直用到現在的藝名，她說雖然引退一年多，完全沒有復出的念頭，不過因為她還是使用相澤南的名字，所以不管是邀約的工作還是受訪的內容都還是繞著女優的身分轉，就連社群收到的私訊也都是「你還在拍A片嗎」或是「你什麼時候要復出」，讓她壓力很大⋯

相澤南告別了相澤南。圖／翻攝自https://x.com/minami_aizawa_

所以她決定跳出「相澤南」的束縛，希望可以自由自在地做自己想做的事，也承諾會很快和粉絲們見面ー雖然女優做什麼大家都尊重，不過也有人覺得相澤南太過天真，因為她是做了AV女優才成名的，你要一位在FANZA成人大賞拿下最優秀女優賞的前AV天后丟掉原先的藝名就能活出自我是不是把事情想得太簡單？然後再看看那些退役後依然活得精彩的女優如「明日花綺羅」以及「三上悠亞」，她們可沒有因為不拍A片了就捨棄自己的藝名，而是想辦法轉型讓過去情色的演出成人生的一部分而不是污點或心魔：

明日花綺羅已經成了時尚女王。圖／翻攝自https://x.com/whipbunny

當然啦，未來的發展誰知道？說不定相澤南不但實現引退時所說要在海外演藝圈發展的豪情壯志甚至還在其他的領域發光發熱；不過從粉絲拿明日花和三上來做例子就知道大家認為相澤南是有那個實力只可惜還沒到達當初大家預期的高度ー這也讓人好奇了，什麼時候是女優引退的最好時機、引退後的女優又該在什麼樣的高度做什麼事？

三上悠亞在引退後仍然發光發熱。圖／翻攝自https://x.com/s106__yuaFave__

首先我們要知道的是AV女優本身就充滿了不確定性，常常一開始出道的時候是一個樣後來又變成另一個樣：像「小野夕子」(那時候叫「葵」)剛出道時曾發下豪語說要和波多野結衣一樣成為海外最受歡迎的女優，結果後來她連在日本都不出席活動了；而「白濱希」則是說自己很快就會社群破百萬追蹤然後風光參加TRE結果現在也是默默地把這句話自社群的自我介紹欄刪去，所以AV女優們或許天花板很高但因為個性的緣故發展不如預期也或許是根本沒搞清楚自己的能耐就立志做自己做不到的事，所以要預測她們的發展並不容易⋯ 小野夕子雖然人氣很高但現在連活動都不做了。圖／翻攝自https://x.com/8manpro

所以首先，應該是要和「松本梨穗」一樣搞清楚自己大概可以發展到什麼程度，這位出道前曾是氣象主播的女優有著京都人的優雅知性以及嬌小火辣的身材，在最顛峰的時候是同時被兩家片商框下來發片的共同專屬女優，只是後來契約終了、成為有片商找就發片的企劃女優後她很快就決定引退，因為她覺得自己努力過也輝煌過，現在再怎麼輸出也做不到三上悠亞的程度，還不如趁自己還有辦法轉職的時候趕快離開以免失去回歸一般女子生活的機會，這心態相當不錯。

松本梨穗看清自己的天花板所以引退。圖／翻攝自https://www.dmm.co.jp/digital/videoa/-/detail/=/cid=vrkm01300/

另外還有一種是像「漆奈奈」這樣的女優，你可能沒聽過這個名字，甚至連她一開始出道用的藝名「木村好乃美」也相當陌生，不過沒關係，她就是那種片商一開始很看好但做不起來就淡出業界的女優，你可能會以為她好黯然好銷魂，但人家在社群上可是開心的不得了：

「想要染個好看又明亮的髮色、做華麗的美甲、全身除毛，還有整形！超爽DER！」漆奈奈這麼說。

漆奈奈拍片只為了把自己變漂亮。圖／翻攝自https://x.com/urushinana/media

這就是另一種AV女優，她們和相澤南不同，來拍A片沒什麼夢想，就只是為了完成很小很小的心願，對她們來說在進AV界做了什麼、當女優拍了什麼都不重要，藝名隨便換也無所謂，反正就只是一個過程，而這樣的女優大多退役後會繼續待在八大產業也說不定沒多久又要復出，她們做不到三上悠亞那樣的高度，不過那也從來不是她們的夢想⋯

而這其實也是業界大部分女優對未來的想法。