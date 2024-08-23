【一劍浣春秋】面具很難撕下來…要得到女優芳心真不容易！

「就因為我做了AV女優，所以沒辦法和你成為情侶？」

這是藤環奈在接受訪談時，主動提到和曖昧對象的對話內容，結果對方很乾脆地回她說沒錯，就是因為她從上市公司的OL變成在淫光幕和男優翻雲覆雨的AV女優所以他不行，最後兩人連朋友都做不成，從此斷了連絡⋯

藤環奈自爆和曖昧對象斷了連絡。圖／翻攝自fuji_kanna8

所以藤環奈做出了結論，雖然還是有結婚生子的夢想，但只要她還是AV女優就再也不談戀愛也不考慮結婚生子，退役以後就隨緣吧；不過話說回來，藤環奈旳曖昧對象不要，但可能有大把的粉絲想和AV女優談戀愛，結婚也OK〜

不過問題是，要和AV女優談戀愛容易嗎？

自爆曾談過異國戀的美泉咲。圖／翻攝自saki_mizumi

其實沒想像中簡單，最主要是因為「身分」造成了隔離：當她們是女優的時候，在活動現場的你對她們來說就只有「粉絲」或「廠商」兩種不同的身分，除非月老早就牽了姻緣線讓你們一對上眼就有觸電的感覺，不然她們一直都是戴著女優的面具，你很難接觸到她們的內心世界ー所以除非你的穿透力超強或是下面鼓鼓的一看就是好棒棒(我開玩笑的)，不然要她們卸下AV女優的心防真的不容易，像藤環奈是在當AV女優前就和對方曖昧，另外一位自爆曾談過異國戀的美泉咲則是在旅遊的時候被搭訕，對方並不知道她是AV女優，今天如果是在見面會或是成人博覽會這種場合認識她們那是想都不要想，就算你再怎麼熱情求愛也不會得到回應的⋯

粉絲見面會和成人博覽會並不是適合和女優告白的地方。圖／翻攝自TREtaipei

問題是，誰知道女優什麼時候是戴著女優的面具啊？我們總不可能一天廿四小時都守在女優身邊盯著她們找尋適當時機出手吧？

AV女優會認為自己的工作很難為外界接受。圖／翻攝自toyboysamoari

所以雖然過去不是沒有案例，但女優真的不太會和粉絲交往，那女優要怎麼找對象呢？其實她們自己也知道AV女優的標籤難以撕去，再加上這個職業會招來外界異樣的眼光，所以她們的防守都很嚴，一旦你想要更進一步拉近雙方關係她們心中可能就會警報聲大作ー所以女優也很辛苦，她們很難放下自己的身分，就算要談戀愛也要去思考對方會不會在意甚至是討厭自己的工作，但她們都是年輕的女孩，不要說每逢佳節必思春了，周遭也少不了對她們死纏爛打的人，如果想要談戀愛的話，這些AV女優往往就是ー往牛郎店跑了！

為什麼呢？一來牛郎和她們是同一個世界的人，不只是同屬於風俗界的一部分，更因為很多牛郎本身就是業界中人，很多星探、有好幾間事務所的經紀人都是牛郎兼職，可以不用卸下AV女優的面具放心聊，就算交往也沒關係反正大家都可以互相體諒，就算只是玩玩也不會被對方用「你這個拍A片的」辱罵下略三千字；還有些人就是被牛郎推入火坑，那些人不是賺錢給男人吃軟飯就接下來玩更兇玩超大，所以白天忙拍片晚上忙著和牛郎啪啪啪的人可多了⋯

牛郎確實最容易奪得女優芳心。圖／翻攝自SCARS_CLUB