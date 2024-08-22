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最正三寶！她衝馬路險被撞秒露「甜笑道歉」 網瞬間融化氣消：這次就算了

聯合新聞網／ 綜合報導
該名正妹突然衝出，駕駛差點撞上，她也露出笑容揮手致意，最後駕駛仍讓她先行通過。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
該名正妹突然衝出，駕駛差點撞上，她也露出笑容揮手致意，最後駕駛仍讓她先行通過。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

行車在路上時遇到馬路三寶，真的是會讓人心情差到極點。最近有一段影片在網路上流傳，有一位正妹沒有注意巷子的路況，直接衝出來，害駕駛差點撞上，但正妹給了一個甜美的笑容加上舉手示意，讓人瞬間怒氣全消，網友也紛紛緩頰「這次就算了」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」19日發布了一段37秒的行車紀錄器影片，標題寫著「行人最大，但還是要注意來車」，事發在18日的下午4點多，駕駛行徑在台北市內湖區成功路二段312巷時，突然有一名正妹突然衝出要過馬路，幸好駕駛車速不快，否則恐怕會直接撞上。

不過這種三寶的行為，原本應該會讓駕駛相當憤怒，但是這名正妹發現差點釀禍後，也迅速地退回路邊，露出抱歉的笑容並且揮手示意，最後駕駛也發揮禮讓精神，仍是選擇讓行人先過，正妹也快速的小跑步通過。

畫面曝光後，不少網友注意到這名正妹的長相甜美、身材姣好，紛紛替她緩頰講話，「看在漂亮又有氣質的道歉， 這次就算了」、「好人一生平安，好影片一直循環」、「謝謝你開的速度，不快也不慢，讓我們看到美麗的台灣風景」、「這個我會讓，若有需要也可上車」、「這個給100分，被療癒到了」。

正妹

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