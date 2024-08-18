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闆娘炸出超兇「事業線」烤玉米 男客樂喊：我安靜在旁邊等了半小時

聯合新聞網／ 綜合報導
烤玉米示意圖。圖／Ingimage
烤玉米示意圖。圖／Ingimage

臉書社團「高雄揪出遊」經常分享在地好吃好玩的資訊，引發不少人關注。有網友分享一家位於左營區的烤玉米攤位，表示身邊的朋友都說很好吃，於是也買一支來嘗鮮，並附上多張照片。只見照片中老闆娘穿著火辣，若隱若現的低胸上衣，讓原PO直言「我靜靜站在旁邊，看老闆娘烤了半小時玉米」。

原PO發文指出，有次跟朋友在高雄某家KTV包廂辦活動，在場每位朋友都買了一支在地某家小吃攤的烤玉米，並且大讚好吃。由於原PO當下沒有吃到，因此事後就找時間前往攤位光顧，並表示「老話一句，電話預訂不用等」、「我靜靜站在旁邊，看老闆娘烤了半小時玉米」。

從原PO分享的照片可知，其中一張照片，老闆娘穿著一件連身的粉紫色細肩帶洋裝，炸出胸前事業線，站在攤位前烤玉米；另一張照片則是老闆娘穿著沒有肩帶的灰色上衣，露出豐滿的上圍，準備開工替客人烤玉米。

照片曝光後，不少網友紛紛留言，「哇…是夠銷魂的」、「烤玉米就是香」、「這種現烤的，就是要現場等才會香」、「超好吃」。另外有網友開玩笑表示，「看半小時好像不錯，可以買完一支後，再等半小時再買一次嗎？」，原PO則回應「我建議可以拿一把椅子坐門口，當作吃到飽，不限時間」。

有網友分享一家位於高雄市左營區的烤玉米攤位，並附上多張照片。圖／擷自臉書社團「高雄揪出遊」
有網友分享一家位於高雄市左營區的烤玉米攤位，並附上多張照片。圖／擷自臉書社團「高雄揪出遊

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