【一劍浣春秋】80位女優出戰！TRE讓日粉既羨慕又嫉妒

2024年的TRE台北國際成人展，已經於上週日(8月11日)畫下句點了。

80位日本女優齊聚一堂，加上歐美女星輕鬆破百人，還有台灣麻豆讓整個南港展覽館滿滿的都是攤位，在這兒，你一定能找到自己的菜而且荷包夠深的話一定玩得過癮，因為每位參展的攤位都知道因為對手眾多，沒有使盡渾身解數是吸引不到粉絲目光的⋯

TRE今年非常壯觀。圖／翻攝自TREtaipei

「這是在日本看不到的場景啊。」在後台，某位日本經紀人感慨地說。

一來是沒有願意砸大錢邀請女優做好硬體設施並且規劃活動的廠商，二來是在日本連要找個可以舉辦活動的場地都不容易：今年到了南港展覽館相信大家都覺得很舒適，場地夠大，冷氣夠涼，就算深呼吸也聞不到汗臭味，但對日本事務所來說那是連去年五股工商展覽館那樣那樣不夠大的場地都找不到，因為AV界這產業在日本還是個被貼標籤、不登大雅之堂的產業，所以要借到可以辦大型活動的場非常困難，所以過去曾經舉辦JAE日本成人博覽會以及AV OPEN的他們近年來完全沉默，想幹大事的女優只能到TRE發揮〜

女優都玩得很開心。圖／翻攝自riri_nntmr

那麼，日本的粉絲怎麼看？

這一陣子其實部分台灣影迷會覺得很不舒服，因為有日粉頻頻在社群上標記他們，拿之前事務所「發文前需要審核」的公告要求撤文，最後甚至翻臉說「我才不認為你是女優的粉絲」ー這真的是有點騷擾了，不過 打從成人展在籌備的階段就沒有任何一間經紀公司要求主辦單位公告影迷發文前需要審核，而且在活動進行期間那幾間在日本會審核影迷照片的事務所也讓女優轉推大家的發文，只要你拍得好那女優就會轉推，因為這麼大的場面、每個女優精緻的妝容和高品質的互動就是在社群上吸粉的最好方法，所以像七森莉莉就卯起來歡迎大家用各種方式把照片和影片傳給她：

七森莉莉歡迎大家傳收美照給她。圖／翻攝自riri_nntmr

只是女優愈開心就有部分日本影迷愈不開心，這次TRE總計有80位女優來到台灣，雖然還是有些女優像是白石媽媽茉莉奈有活動但大部分的精銳都到了台灣，看著有些女優在日本沒有活動卻到了台灣或是發現有些女優在日本客服沒那麼好但到了台灣卻是火力全開又是抱抱又是解禁拍尺度比較大的拍立得他們是愈想愈不開心，所以這陣子如果去日本論壇你就會發現很多酸言酸語，有很多講得挺難聽的〜

有些粉絲的發文被日本粉絲騷擾。圖／翻攝自amatsuka_moe

但也不用難過啦，因為這麼多女優來到台灣，自然也吸引了她們的鐵粉自日本跨海追星，對他們來說體驗到台灣的玩法就回不去了：像日本著名的情報2chav.com就有粉絲留言說對台灣活動的印象就是課金課很大但女優的服務也最頂級的，像這次來參加MINAMO活動的日粉通通都哭了，不是氣到掉眼淚，而是女優瘋狂放福利，又抱又摟各種親密的互動再加上聊天聊到飽，他們全都高潮到淚水直流，每天都在攤位前守著等MINAMO出來⋯

MINAMO的日粉玩到掉眼淚。圖／翻攝自M_I_N_A_M_O_

所以也不是每個日本粉絲都不能接受女優到台灣辦活動，相反地，在近年來做出口碑後未來也許會有愈來愈多日粉專程來到台灣參加各項成人類的活動，因為一來日本玩不到、二來台灣卡好玩〜