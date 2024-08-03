快訊

靈異玄案／孩夜啼指門口有人 他衝現場竟是亡者幫開門

中華隊3日賽程 拳擊吳詩儀續拚獎牌成色 李孟遠射擊最後希望

驚悚影像曝！鐵門突脫軌突倒塌！3歲女童閃避不及遭活生生壓死

男生調情這行為 她怒轟「秒冷感」！內行人反笑：自曝其短

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，很多男生調情時，都會隔著衣服抓女生胸部，但她相當不理解，直言「其實是抓到胸墊而不是奶」。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，很多男生調情時，都會隔著衣服抓女生胸部，但她相當不理解，直言「其實是抓到胸墊而不是奶」。示意圖／Ingimage

妳的另一半也會這樣調情嗎？一名女網友分享，很多男生調情時，都會隔著衣服抓女生胸部，但她相當不理解，直言「其實是抓到胸墊而不是奶」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男生到底知不知道隔著衣服抓胸部會…」為題，指出自己跟另一半調情時，對方如果直接隔著衣服抓胸部，都會讓她瞬間冷感，因為「抓到的是胸墊，不是真的奶啊！」，直言很多男生似乎不知道，好奇詢問「難道世界上只有我有這樣的想法嗎？」。

貼文一出後，釣出不少男網友回應「廢話我們當然知道，只是不在乎」、「知道，但還是很爽」、「不管有沒有胸墊，抓起來都好爽」、「知道，就是想抓」、「女生可能沒感覺，但對男生來說還是會爽，妳不需要一直說很解」、「我喜歡分三個步驟，隔著衣服、隔著內衣、再直接抓，循序漸進的侵略才有感」。

此外，也有不少內行人表示「不要自曝其短欸…頗尬」、「沒有墊胸墊的人，所以沒有這個困擾」、「奶大不懂這煩惱」、「超討厭穿墊很厚的，感覺好熱，我都穿沒胸墊的，所以就算隔著衣服還是滿有感的」、「我家男人開車累了就抓兩下，有胸罩，但他還是很爽」、「其實男生抓到的是胸墊也很興奮，半奶半觸感」。

延伸閱讀

為何只幫妹妹買車？他不滿爸媽偏心 網揭關鍵點：為了孫子

進門大罵家暴父帶走孫！她憶「超帥霸氣阿嬤」 眾人感動：充滿愛

產後憂鬱每天狂哭…新手媽媽提5建議：盼大家擺脫賀爾蒙控制

陸配嫁小2歲台灣老公 婆婆態度讓眾人羨慕：上輩子燒好香

相關新聞

【一劍浣春秋】引退後想成為「嬌」點？女優最好這麼做！

在YT頻道重啟的同時，「新有菜」，創業了。 她與知名隱形眼鏡品牌合作，推出冠名的六套彩色隱形眼鏡鏡片，對此她抱著很大的期望，也透過經紀公司投石問路希望能把產品賣來台灣－－不過問題來了，雖然新有菜

【一劍浣春秋】別再說AV界不行了快買片！曾是發片機器的她靠「那個」翻身

「經過一番努力，我已經賺到和剛出道差不多的收入。」 在社群發文的是「みか（美香）」，光看名字您可能不認得她，但她其實就是2021年1月出道的「堀內未果子」！大家如果有印象的話，在加入AV界前做護

男生調情這行為 她怒轟「秒冷感」！內行人反笑：自曝其短

妳的另一半也會這樣調情嗎？一名女網友分享，很多男生調情時，都會隔著衣服抓女生胸部，但她相當不理解，直言「其實是抓到胸墊而不是奶」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

正妹曾1日開房數次…這回失神慘叫 櫃檯再揭1細節：遇到厲害人物

旅宿業可說是十分辛苦的行業，不僅連假無法休息，還必須面對千奇百怪的客人。一名女網友在Dcard分享經歷，她提到有一名妙齡正妹...

【一劍浣春秋】銷售的利器！「解禁」兩字於女優意義大不同

「請中出解禁吧。」 身為AV第一美腿以及FANZA成人大賞最優秀女優的得主，雖然在去年TRE台北國際成人展曾說要挑戰讓男優無套內射的演出，但新有菜收到片商企劃書時的第一反應還是「我不要」！儘管現

自動販賣機也懂？女大生正面掀裙送福利「飲料秒掉出」 內行揭真相

自動販賣機也懂色色？相信民眾對自動販賣機販售流程十分熟悉，儘管現在除了投幣（現金）外，還能用悠遊卡、行動支付等方式付款，但自動販賣機「沒錢就沒貨」的冷酷態度向來不變。然而近日有位女大學生分享，她只是在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。