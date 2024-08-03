男生調情這行為 她怒轟「秒冷感」！內行人反笑：自曝其短

妳的另一半也會這樣調情嗎？一名女網友分享，很多男生調情時，都會隔著衣服抓女生胸部，但她相當不理解，直言「其實是抓到胸墊而不是奶」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男生到底知不知道隔著衣服抓胸部會…」為題，指出自己跟另一半調情時，對方如果直接隔著衣服抓胸部，都會讓她瞬間冷感，因為「抓到的是胸墊，不是真的奶啊！」，直言很多男生似乎不知道，好奇詢問「難道世界上只有我有這樣的想法嗎？」。

貼文一出後，釣出不少男網友回應「廢話我們當然知道，只是不在乎」、「知道，但還是很爽」、「不管有沒有胸墊，抓起來都好爽」、「知道，就是想抓」、「女生可能沒感覺，但對男生來說還是會爽，妳不需要一直說很解」、「我喜歡分三個步驟，隔著衣服、隔著內衣、再直接抓，循序漸進的侵略才有感」。

此外，也有不少內行人表示「不要自曝其短欸…頗尬」、「沒有墊胸墊的人，所以沒有這個困擾」、「奶大不懂這煩惱」、「超討厭穿墊很厚的，感覺好熱，我都穿沒胸墊的，所以就算隔著衣服還是滿有感的」、「我家男人開車累了就抓兩下，有胸罩，但他還是很爽」、「其實男生抓到的是胸墊也很興奮，半奶半觸感」。