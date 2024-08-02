【一劍浣春秋】引退後想成為「嬌」點？女優最好這麼做！

在YT頻道重啟的同時，「新有菜」，創業了。

她與知名隱形眼鏡品牌合作，推出冠名的六套彩色隱形眼鏡鏡片，對此她抱著很大的期望，也透過經紀公司投石問路希望能把產品賣來台灣－－不過問題來了，雖然新有菜很漂亮，「暗黑第一美腿」威名無遠弗屆，不過應該有人忍不住要問：

「有人要買嗎？」

新有菜是業界第一美腿。圖／翻攝自Arina_aa9

這是很實際的問題，商業的本質就是鎖定目標族群然後買低賣高，雖然新有菜重啟了YT頻道然後X（原推特）也突破了百萬追蹤，不過她的粉絲應該都是看A片來的，先別說這些人的經濟狀況了，我只問，他們有人在戴隱形眼鏡嗎？

所以很明顯，新有菜及其團隊應該注意到粉絲結構改變了，因為彩色的隱形眼鏡鎖定的是女性消費族群，所以他們一定覺得現在新有菜的粉絲有很多女性，而且這些人信仰很深願意花錢購買這些隱形眼鏡－－當然，事務所和新有菜能不能得償所望還很難說，但這番操作應該很快就會讓大家想到另外兩位已經退休的女優：

明日花綺羅，以及三上悠亞。

明日花綺羅是AV女優前進時尚界的第一人。圖／翻攝自asukakiraran

一樣都是社群強者，一樣都是女性也覺得很可愛的AV女優，一樣都是在業界活躍很久後逐漸往女性時尚的方向走，也許有些人覺得這樣不好甚至會懷疑新有菜在思考退休後的出路了，但換個方向想，一般女優退休就是退休了，假如新有菜做得好那轉型後至少她還會在大家面前努力工作，考量最近天使萌決定做到明年6月生涯滿11年就退休，2016年出道也累積8年工作資歷的新有菜現在就開始摸索全新的領域也不算晚〜

退休後的三上悠亞已經成為女性時尚的指標。圖／翻攝自yua_mikami

不過話說回來，女優要怎麼把自己粉絲轉換成女性呢？首先你要有女性粉絲喜歡的外型，這其實很微妙，男性喜歡的魔鬼身材未必是女粉的菜，像三上悠亞在引退前刻意減重就是因為她認為肉感是男粉要的而女粉喜歡的是纖細；另外，想要吸引女粉，據事務所的說法是，除了好好經營社群多多與粉絲互動衝破同溫層外，就是要展現你的自信你的光彩，如果你上了社群只會抱怨散發負面能量的話那不要說女粉了，連男性影迷都會受不了，對吧？

遇到街頭攝影師搭訕大方說自己是AV女優的宮下玲奈。圖／翻攝自rena_miyashita

然後還有一件事最為重要，就是不要去忌諱AV女優的身分：由於很多人是暪著父母演出，所以她們不太喜歡公開露面，被問到工作時也會支支吾吾－－雖然到現在還是很多人會歧視女優的工作，不過隨著明日花和三上的活躍以及社群興起讓讓很多女優有了自信，所以現在很多女優已經沒在怕被身分曝光，像宮下玲奈被街頭攝影師搭訕的時候就很自然地講出自己是AV女優，從對方的反應就知道什麼是你不尷尬那尷尬的就是別人，而這會讓女粉叫好，因為女優誠實面對了自己的工作，不忸怩不造作，喜歡〜

MINAMO是另一位女粉很多的女優。圖／翻攝自M_I_N_A_M_O_ on X

然後就是在服裝穿搭、化妝風格要讓女粉覺得超可愛甚至想要仿效，這真的就要考驗女優的品味，不過對新有菜這種等級的女優來說不是問題，天生衣架子的她穿什麼都好看，再加上神對應等級的互動能力，也難怪在後三上時代不只經紀公司覺得她「不做AV界的第一不行」接下來更是讓她推出瞄準女粉的商品，雖然不知道會不會成功，但不走出去不知道結果，就祝福她吧。