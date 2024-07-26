【一劍浣春秋】別再說AV界不行了快買片！曾是發片機器的她靠「那個」翻身

「經過一番努力，我已經賺到和剛出道差不多的收入。」

在社群發文的是「みか（美香）」，光看名字您可能不認得她，但她其實就是2021年1月出道的「堀內未果子」！大家如果有印象的話，在加入AV界前做護士的她是用「如果（社群）追蹤破一萬人我就拍A片」的行銷手法出道的，結果外型高挑又加工了一對F罩杯雄偉胸部的她不但很快就完成目標，還成了當時最強悍的發片機器，片酬如雪片般飛來〜

過去叫堀內未果子的她也是發片機器。圖／翻攝自dmm

然後呢？然後就和一般女優一樣，隨著新鮮感消退她也逐漸被青春的肉體取代，沒有逃過「前浪死在沙灘上」的魔咒；後來雖然改名為「堀內美香」但情況沒有好轉多少，在AV新法剛實施時她在社群上哀嚎說自己三個月只拿到了9萬日幣（約台幣19,300元）的片酬，眼看就要餓死了⋯⋯

結果她現在竟說自己又賺到和剛出道差不多的收入，這可是非常驚人的，因為一般AV女優最紅最受歡迎就是剛出道沒人認識、大家會因為新鮮感捧場的時候，這說明了現在叫みか（美香）的她一定做對了什麼，而她也不吝分享自己的秘訣，答案就是ー

同人AV。

過去叫堀內未果子的她也是發片機器。圖／翻攝自dmm

是的，她已經離開所謂「適正AV」的有碼界，自己當自己的主人，所謂的「同人AV」就是跳脫原有片商和事務所的體系、自己找人拍的色情影片，像大家很熟悉的那些在影音平台FC2混的無碼賣家就是代表；みか（美香）說除了拍出大家都想看的作品然後社群的宣傳也很重要，正好現在的X（原名twitter，推特）允許上傳情色內容，所以她以「試吃」的概念把作品的精華上傳導流到付費的粉絲團，經過一兩年的努力終於成功惹〜

於是她做出結論，那就是業界的相關人士不要整天鬼叫什麼AV界快倒了請大家多多買片，而是要想辦法做好推銷的工作，不要故步自封，要善用社群，用高強度的企劃只是消耗女優、讓她們很快就活不下去⋯⋯

所以，みか（美香）說的是真的嗎？

太田美緒會是下一個同人AV之星。圖／翻攝自btih399 on X

是蠻值得參考的，因為最近還真的蠻多這種不走正規管道全靠社群行銷的同人AV女優，像柴田明美，她從6月開始搞社群，靠著「老公不鳥我所以偷偷做」的人設以及三不五時地賣弄性感，短短一個月就有超過17萬的粉絲，然後她打鐵趁熱宣布AV出道，只是－－

只是很有趣，別人的作品是丟連結到片商到影音銷售平台，但柴田明美卻是導流量去了自己的粉絲團和OnlyFans，沒有劇照沒有宣傳影片，而是要大家趕快加入粉絲團，然後會用銅板價販售她美美的寫真；因為她流量漲得太快，照理來說變現的能力也會比みか（美香）更好，所以就算在社群出現以來很多人質疑她的寫真照根本就是AI生成的，但她不會停下來的⋯⋯

然後你看看，馬上又來一個43歲、東京在住的「太田美緒」了〜

靠著社群，柴田明美的AV出道讓大家注目。圖／翻攝自akm_sbt on X

雖然你問那些有碼界的片商和事務所他們一定會說同人AV不合法、拍同人AV沒保障可能會碰到各種問題，但實際上大家慢慢都知道社群是最佳銷售利器，利用美美的寫真和影片讓粉絲整個身體熱起來然後再導流他們買片那是順利的不得了，而且作品也不用像一般AV一樣動不動就要一打多或是各種激烈的解禁，只要妳使盡渾身解數把作品演得很色就行了！

如果愈來愈多人利用社群行銷靠自產自銷的A片以及付費的粉絲團發大財，那，我想大家熟悉的適正AV肯定會收入下滑甚至連女優都不夠用，說不定，也許啦，AV界沒多久會有翻天覆地的變化喔〜