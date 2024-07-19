【一劍浣春秋】銷售的利器！「解禁」兩字於女優意義大不同

「請中出解禁吧。」

身為AV第一美腿以及FANZA成人大賞最優秀女優的得主，雖然在去年TRE台北國際成人展曾說要挑戰讓男優無套內射的演出，但新有菜收到片商企劃書時的第一反應還是「我不要」！儘管現在片商幾乎都是讓男優全程戴保險套進行安全性行為，女優既不用怕染病更不用怕搞出人命，但身為業界等級最高的女優，面對要在封面上註明「解禁」的演出她還是猶豫了……

解禁的新有菜。圖／擷自Arina_aa9 on X

但片商並沒有放棄，他們透過事務所說明要新有菜解禁的原因－－原來一般女優賣最好的作品大多是出道作，之後隨著新鮮感流失作品的買氣也會跟著下滑，最後每支作品大概就只能賣那麼多－－所以片商大多會拜託女優舉辦活動，因為作品就是門票，像新有菜這樣有著強大人氣的女優每次舉辦活動都是大排長龍，一支作品一支作品加上去也是很可觀的⋯⋯

不過現在，片商決定下猛藥了。

高橋聖子當時解禁也是轟動業界。

沒錯，片商要新有菜解禁就是要刺激她的作品買氣，像她這樣的女優願意演出無套內射給人的衝擊，絕對不下於之前的高橋聖子和櫻空桃，而我們都知道解禁後她們都讓作品買氣更上一層樓，櫻空桃甚至從此成為所屬片商ideapcoekt的銷售冠軍，所以－－

所以與其說新有菜是因為不行了所以被片商要求解禁，不如說那是片商想用「解禁」推屁股，為她的AV生涯再創高峰，最後也說服了她；而新有菜也和過去一樣答應了工作就全力以赴，從前戲到本番演出都是使出渾身解數，該騷的時候非常浪、當男優物理攻擊時就極其敏感發出令人心蕩神馳的喘息聲……而新有菜的努力有沒有收到效果呢？答案是有，非常有，作品情報解禁後的星期二和星期三她都拿下了銷售冠軍！

櫻空桃解禁後買氣大躍進。圖／擷自sakumomo1203 on X

很久沒品嚐到銷售冠軍的滋味，新有菜蠻開心的，雖然未來很可能每一片都有男優無套內射的情節，但如果能像櫻空桃一樣成為片商銷售的看板相信她不會後悔；而在新有菜繼櫻空桃用解禁刺激出買氣後，我想除非片商就是不做解禁片，否則業界這些高端女優都應該會收到類似的企劃。

所以所有的解禁都是好事？

也是解禁的花狩舞。圖／擷自s-cute

也不見得，因為新有菜這種等級的女優畢竟是少，但其他女優可就不是這麼回事了，像和新有菜在同一家片商發片、出道三年多的「花狩舞」解禁就辛苦得多，她是號稱有生以來第一次被走後門肛肛好，從宣傳短片就可以看到花狩舞被開發了很久、然後男優也是一點一點地「擠」進去的，在完成任務的同時她是表情扭曲驚聲尖叫，只要是做過攝護腺指診的朋友你就知道有多痛－－而除了佩服她為藝術犧牲的勇氣，你也可以發現花狩這麼辛苦的演出，很可能是因為無片商所屬的她不像以前那樣很多作品可拍，所以才接受了片商後門解禁的企劃，這點和新有菜為了刺激作品買氣才解禁不同，花狩舞就是想要活下去才被片商突破防線！

如果不接受這個後門企劃的解禁，現在的花狩舞很難自己一個演出120分鐘的作品，所以這支作品雖然痛但在某些程度上也是救命仙丹，讓花狩可以藉此得到大家的關注；但另一方面這支作品也是穿腸毒藥，花狩拍完這支作品後以後可能會不肛肛好就沒有單獨演出的機會，也難怪天使萌會說女優解禁就是衰退的開始。

弓乃凜夢說AV女優的工作不是那麼開心。圖／擷自plastic_s_7 on X

但花狩舞有得選嗎？所以這一行就是這麼不公平，新有菜可能就此找到流量密碼，人氣買氣全面大躍進，但花狩舞卻要煩惱這是生涯亮紅燈的信號，同樣身為女優差別這麼大，也難怪弓乃凜夢會在社群說自己入行後有蠻多不開心的事發生〜

這，就是AV界。