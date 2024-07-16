自動販賣機也懂？女大生正面掀裙送福利「飲料秒掉出」 內行揭真相

自動販賣機也懂色色？相信民眾對自動販賣機販售流程十分熟悉，儘管現在除了投幣（現金）外，還能用悠遊卡、行動支付等方式付款，但自動販賣機「沒錢就沒貨」的冷酷態度向來不變。然而近日有位女大學生分享，她只是在自動販賣機前撩起裙子，機器就「凍袂條」地掉下飲料，讓網友目瞪口呆。

日本女子大學生かな（KANA）日前在X（原推特）上分享「無錢飲食」的影片，只見她身著黑色迷你裙洋裝來到飲料自動販賣機前，上下撫摸檢查一番才發現自己沒帶錢包，左顧右盼一下後，便直接掀起短裙，露出裙底風光給自動販賣機大飽眼福。神奇的是，就在她掀起裙子沒多久，自動販賣機就自動掉出一瓶飲料，達成免費取物的目的。

女大生在自動販賣機前掀裙放送福利，機器秒懂「送飲料」。圖／截自X@maruhi_grace影片

影片曝光後已吸引近800萬人朝聖，紛紛表示「太有趣了」、「好神奇」、「工讀生出來喔」、「變成變態自動販賣機了」、「自動販賣機覺得開心」、「我想當自動販賣機」。甚至有男網友好奇模仿，跑到自動販賣機前「秀鳥」，可惜機器始終冷漠以對，失敗測試笑翻眾人。

眼尖的網友也發現「現場不只一人」，指出「從販賣機的反射可以看到還有一個男的在」、「我比較好奇那個穿白T的男人」、「這是用手機APP遠端購買吧」、「是後面那個白衣服的大哥或大叔（？）用PayPay或Apple Pay遠端付款的吧」，かな則頻頻在這些發言下留「噓（保密）」的圖案。

後來かな才公開表示，這支影片「包含攝影師在內，共有3個人」，並在自己X上分享「自動販賣機視角」影片當福利。