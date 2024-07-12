【一劍浣春秋】不只三上悠亞！女優們的拍片行銷術大公開

最頂尖的AV女優，可以賺到多少錢？

以三上悠亞為例，這位已經引退的前暗黑界國民偶像曾經在節目中提到，當她點頭願意拍A片後，戶頭就進帳了一筆足以在東京精華區購買一間二手房子的簽約金（一般猜測是1.5億日幣）；然後在深田詠美被前老闆爆料做假帳逃漏稅的新聞時也提到，深田以退休為前提在片商Moodyz拿到的合約是每支作品片酬550萬日幣（111萬台幣），那是三上悠亞的水準。

三上是近年來收入最高的女優。圖／翻攝自yua_mikami on X

所以這位暗黑界指標從2016年一路拍到去年8月，也就是說七年多，每一年都可以賺到6600萬日幣（1327萬台幣）；這還不包括商演代言的費用喔，那才是三上悠亞賺大錢的秘訣。穩定而且大量的邀約讓三上悠亞把台灣當後花圈逛，代言的產品應有盡有，從情趣用品到健康食品、從電玩代言到產品目錄拍攝，靠著拍A片累積出來的名氣以及比演藝圈明星更強大的社群流量，可以說從外太空到內子宮三上悠亞什麼都能做什麼都能賣，鈔票如雪片般飛來〜

寫這些不是要誇獎三上悠亞的賺錢能力，而是要告訴大家三上悠亞及其團隊懂玩，打從一開始拍A片她就是為了錢，而且不只是片商給的片酬，她一方面幾乎全年無休每個月不間接地拍片，一方面認真在社群上衝人氣，都是為了提升自己的商業價值以便接到更多案子，這除了是經紀人慧眼識英雄外也有賴於她本身的努力，尤其是引退後把粉絲結構改變成以女性為主更是高招，被罵曾經拍過A片所以不能代言服飾品牌又怎樣？支持的女性粉絲比你我都知道她拍過A片，所以每一句指責甚至是辱罵的話都會變成她的養分，讓她愈來愈茁壯⋯⋯

從深田詠美被爆料就知道三上的片酬應該超過500萬日幣。圖／翻攝自fukada0318 on X

所以雖然AV界都想複製三上悠亞的成功經驗，但坦白說很難，你要先找一個混過演藝圈的女星下海，然後她的外型不能太差而且還樂於在社群曝光，就算以上條件都有了，她有沒有觀眾緣、有沒有廠商願意投資又是另一回事。不過三上悠亞這招拍A片提升知名度然後想辦法找案子做這招倒是人人都會，可說是業界的起手式了。

可能有人要問，那這樣應該三上滿天飛啊，怎麼會說要複製三上的成功很難？

湊羽琉是兼差來拍AV的風俗妹。圖／翻攝自minato_haru_ on X

答案是因為大家「找案子」的方向不一樣，這樣講你應該就懂了。沒錯，三上走的是高級路線，她拍A片累積出來的名聲是要做代言拍廣告的，但其他女優就不一樣了ー還是那句老話，要在淫光幕前被年紀可以當自己阿公的男優壓著拍片那是需要一點本事以及心理準備的，其中最重要的就是在床上誰來都可以、誰來都笑嘻嘻都奇摸幾的待客之道，要到哪裡找這些人呢？

沒錯，你猜對了，就是八大產業，拍A片累積知名度對三上悠亞來說是厚積接代言拍廣告的資本，但對其他女優來說那就是接客的一張名片，不知道她是誰？不明白為什麼她收費那麼貴？沒問題，A片拿出來你就知道，這是個AV女優啊，上過電視的，鑲金ㄟ！

曾在華人平台拍片的桃果明里也是八大產業出身。圖／翻攝自toka_akari on X

所以不要覺得奇怪，為什麼有些女優不搞社群、不做活動，然後片子發完人就不見了？千萬不要以為她們是想專業地做好AV女優這份工作，而是她們多半有另一個在八大產業的身分，知名一點的像是175公分K罩杯的湊羽琉、像是曾經去中文平台拍無碼片的桃果明里，她們都得到了最頂尖片商S1的賞識，但與其說她們是專業的AV女優不如說是來兼差拍片的風俗妹，她們都有另一個用來接客的社群帳號而且人氣不比AV女優的差；最近則是片商Moodyz三美一體的高手「一心惠里香」，前陣子周遊列國到處玩耍的她是直接和客人說自己已經結束拍片作業，應該不會有引退作，片子發完就淡出AV界，因為她的主業就不是做女優。

所以，AV女優這一行很有意思，對吧？