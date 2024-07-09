快訊

唸高職不如去工作？過來人曝真相：贏過一堆大學生

查榜看這裡！113高中免試入學11點放榜 全台15考區一次看

有助預防慢性病、控制血壓 5種最佳低含糖量水果一次看

情趣用品忘了收！閨密發現「特殊夾子」開心夾頭 妹子傻眼：該說實話嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，大學時期曾帶一名室友回家，忘記把情趣用品收起來，被室友看到後，竟單純把乳夾認成髮夾，直接夾在頭上，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，大學時期曾帶一名室友回家，忘記把情趣用品收起來，被室友看到後，竟單純把乳夾認成髮夾，直接夾在頭上，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage

現代社會性觀念相當開放，但還是有部分人不熟悉相關知識。一名女網友分享，大學時期曾帶一名室友回家，忘記把情趣用品收起來，被室友看到後，竟單純得把乳夾認成髮夾，直接夾在頭上，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「驚見大學室友把乳夾夾在！」為題，指出大學時期曾帶一名室友回家過夜，因為太臨時所以沒有整理房間，情趣用品也直接放在床頭櫃，因為室友較單純，看到乳夾時以為是髮夾，還夾在頭上玩得很開心，讓她相當傻眼又尷尬，好奇「到底該不該跟她說那個是什麼啊？」。

貼文一出後，不少網友紛紛留言調侃「說：夾錯頭了！」、「她心裡一定是想這個髮夾好特別」、「把這個秘密帶進棺材吧」、「乳夾夾在頭上其實也不違和，還有小鈴鐺多可愛」、「乳夾：曬衣夾的造型款」、「他會不會以為那是曬衣服的夾子」。

此外，也有網友分享自身經驗，表示「妳的故事讓我聯想到，我妹國中時期的時候，某個女同學把按摩棒帶來學校，然後被班導師沒收，並詢問為何要帶來學校？被沒收的女同學就回覆，那是按摩棒，重點是後續班導師在辦公室的時候，竟然真的放在臉上按摩」。

室友

延伸閱讀

追撞前車發現對方沒駕照 駕駛樂問「要怎麼讓他賠償？」網搖頭吐槽

她有駕照但無上路經驗！過來人勸做1事：幫助很大

劈腿新創潮男以為要飛天了 人妻半年後發現真相「夢想和婚姻都沒了」

大嫂住娘家不祭祖！她批不顧婆家太自我 反遭網轟：不是嫁給妳們家族

相關新聞

【一劍浣春秋】要做專屬女優有多不容易？她們願意付出所有！

最近，強力的發片機器「五日市芽依」宣布，結束漂泊的企劃女優生涯，要成為本中、DAS以及Wanz Factory三家片商共有的專屬女優惹〜 這是什麼意思呢？在AV界，女優分兩種，一種是不受片商限制

情趣用品忘了收！閨密發現「特殊夾子」開心夾頭 妹子傻眼：該說實話嗎？

現代社會性觀念相當開放，但還是有部分人不熟悉相關知識。一名女網友分享，大學時期曾帶一名室友回家，忘記把情趣用品收起來，被室友看到後，竟單純把乳夾認成髮夾，直接夾在頭上，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

格鬥賽正妹甜笑舉牌下秒「換裝上場」！凶猛直拳狠K 39秒打趴對手

日本演藝圈潛藏著不少擁有特殊技能的明星，除了號稱擁有「寫輪眼」的森川葵外，連高䠷甜美的模特兒兼演員也擁有精湛格鬥技，甚至能在39秒內擊敗對手，讓觀眾跌破眼鏡。 日本女星宮原華音身材纖細、笑容甜美

【一劍浣春秋】真的拿女優沒辦法！從深田詠美事件來看AV新法的漏洞！

大家有注意到深田詠美的前經紀人爆料的事嗎？ 事情是這樣的，深田詠美前陣子傳出因為事務所沒有幫忙報稅，導致多年來累積欠稅8000萬日幣（約新台幣1625萬元），就她的說法，日本的稅務人員是直接按門

一張側臉照爆紅登雜誌封面！日桌球美少女菊池日菜被封「天使臉」

日本桌壇又出現一位女神！現年20歲的桌球選手菊池日菜，憑著白晰的皮膚和姣好的面容，近來引起相當高的討論度。而她仙氣十足的外表，更被日本網友封為「天使臉」。

寫真偶像大翻身！出道78天清純女大生「宣布下海」 網友爆料：早就開拍了

20歲日本女大學生塔乃花鈴，今年4月才以寫真偶像身分開始活動，她的身高僅有154公分，不過在嬌小的身材下，卻擁有不科學的F級傲人雙峰，讓塔乃受到許多老司機喜愛。沒想到，出道短短78天後，她突然拋出震撼彈…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。