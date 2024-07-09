情趣用品忘了收！閨密發現「特殊夾子」開心夾頭 妹子傻眼：該說實話嗎？

現代社會性觀念相當開放，但還是有部分人不熟悉相關知識。一名女網友分享，大學時期曾帶一名室友回家，忘記把情趣用品收起來，被室友看到後，竟單純得把乳夾認成髮夾，直接夾在頭上，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「驚見大學室友把乳夾夾在！」為題，指出大學時期曾帶一名室友回家過夜，因為太臨時所以沒有整理房間，情趣用品也直接放在床頭櫃，因為室友較單純，看到乳夾時以為是髮夾，還夾在頭上玩得很開心，讓她相當傻眼又尷尬，好奇「到底該不該跟她說那個是什麼啊？」。

貼文一出後，不少網友紛紛留言調侃「說：夾錯頭了！」、「她心裡一定是想這個髮夾好特別」、「把這個秘密帶進棺材吧」、「乳夾夾在頭上其實也不違和，還有小鈴鐺多可愛」、「乳夾：曬衣夾的造型款」、「他會不會以為那是曬衣服的夾子」。

此外，也有網友分享自身經驗，表示「妳的故事讓我聯想到，我妹國中時期的時候，某個女同學把按摩棒帶來學校，然後被班導師沒收，並詢問為何要帶來學校？被沒收的女同學就回覆，那是按摩棒，重點是後續班導師在辦公室的時候，竟然真的放在臉上按摩」。