【一劍浣春秋】要做專屬女優有多不容易？她們願意付出所有！

最近，強力的發片機器「五日市芽依」宣布，結束漂泊的企劃女優生涯，要成為本中、DAS以及Wanz Factory三家片商共有的專屬女優惹〜

這是什麼意思呢？在AV界，女優分兩種，一種是不受片商限制、只有你有錢、她有閒就可以合作的企劃女優，這樣的女優好處是想拍幾片就拍幾片，雖然片酬低一點，但只要發片量夠大，那每個月累積下來的片酬是有機會超越三上悠亞和河北彩伽這些金字頂塔端的女優；另一種則是和片商簽約，不能和其他片商合作的專屬女優，她們平均的片酬比較高，然後像五日市芽依一個月最多一家片商一支作品加起來一共3片，不會再多了。

五日市芽依成為專屬女優了。圖／翻攝自dmm

對喜歡五日市芽依的粉絲來說這可是個會讓人慘叫的決定，因為像她這樣天使臉蛋魔鬼身材的女優自此只會待在那三家片商，不會像之前一樣發片滿天下然後各種企劃隨便拍；但對五日市芽依來說這可是個莫大的肯定，之前沒日沒夜的拍片總算有了成果，片商注意到她把她框下來了，這是等級的提升啊！

對，沒錯，在這一行，專屬女優就是比企劃女優來得尊貴：這應該不需要多做解釋吧？一來是片酬比較高，一樣是從企劃女優升級成專屬女優的深田詠美，片酬就從一支70万円（約14.5萬台幣）暴衝超過500萬日幣（約101萬元）；另一個尊榮的點就是片商會要求旗下的專屬女優不可以再和其他同業合作，因為肥水不落外人田－－所以除非欠很大的女優要豁出去發大財，不然一般女優收到片商的專屬契約都會興奮到模糊，從沒聽過有人反對的！

小坂七香合約一到就離開了專屬的原生片商。圖／翻攝自dmm

不過話說回來，女優可以一直當專屬女優嗎？

其實並不容易，片商算盤打得很精，大多只願意給女優三到六支作品的機會，如果人氣買氣起不來就掰掰：像有著172.5公分9.5頭身的黃金比例之王「小坂七香」就是六支作品一到就離開了業界金字塔頂端的片商S1，而童星出身、拍過舞台劇還發過很多寫真集，資歷非常漂亮的藝能人女優「十束流羽」也是不到10片就被從不造假的SOD集團釋出，可以看出這一行有多競爭。

而對女優而言沒了專屬契約只能轉做企劃女優（キカタン）最大的不同就是以前一個月拍一支作品就好，現在不受束縛了就得拍很多很多支作品，雖然現在有AV新法護身可以說不拍就不拍說休業就休業，但那也意味著你不拍作品就沒錢，拍一點點作品就只能拿一點點錢，日子會有著天翻地覆的變化！

藤森里穂說沒專屬就引退。圖／FORAVER提供

所以很多女優說什麼都要保住專屬女優的位置，像人在台灣的「藤森里穗」就曾經公開說過，如果沒有片商要找她當專屬女優的話那就引退，因為她是企劃女優出身，知道沒日沒夜地工作有多辛苦，擔任專屬女優後她回不去了；然後像西宮夢以及櫻空桃則是說她們之所以當AV女優就是因為一個月只要忙碌一支作品就好，她們的身體無法負荷天天工作的生活，如果沒有辦法擔任專屬女優的話那她們會很困擾的⋯⋯

所以她們都為了能擔任專屬女優而努力不懈，該去拍宣傳照的時候絕不推辭，片商有大型促銷活動時也會全力配合，為了維持作品銷售的水準不至於被片商砍頭，她們也會努力和影迷互動圈粉，甚至為了維持外型而去醫美診所想辦法青春永駐⋯⋯雖然這麼做不見得有效，但大家千萬不要以為女優對自己的事業毫不在意，光是專屬女優這四個字就讓很多人付出所有惹〜