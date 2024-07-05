格鬥賽正妹甜笑舉牌下秒「換裝上場」！凶猛直拳狠K 39秒打趴對手

日本演藝圈潛藏著不少擁有特殊技能的明星，除了號稱擁有「寫輪眼」的森川葵外，連高䠷甜美的模特兒兼演員也擁有精湛格鬥技，甚至能在39秒內擊敗對手，讓觀眾跌破眼鏡。

日本女星宮原華音身材纖細、笑容甜美，15歲時參加「三愛比基尼形象小姐」大賽便以高中生之姿奪得冠軍，成為該大賽最年輕的優勝者，開啟演藝之路。除了樣貌出色外，宮原華音本身也擁有優秀的運動神經，從小苦練空手道的她多次在賽事上取得好成績，直到高中練武受重傷才不得不中斷。

由於過往經歷，宮原華音的武打動作輕巧流暢，先後在特攝片、日劇及電影中擔任要角，還曾入圍日本動作片重要獎項「JAPAN ACTION AWARDS」。不過，她未因此停下對武術的熱愛，2022年4月時加入格鬥賽「RISE」，成為舉牌女郎「R-1SE Force」的一員，隨後便開始苦練格鬥技巧，隔年4月在場上一鳴驚人，僅花39秒便KO對手。

宮原華音接受《週刊文春》採訪時表示，當比賽鐘聲響起時，心中會湧起如釋重負的喜悅，因為訓練非常辛苦，比起獲勝，她可能更開心不用再辛苦練習了。她分享，當天獲勝下場後，立刻化妝、換上舉牌女郎制服重新登場後，觀眾都熱情地用掌聲迎接她，大聲呼喊她的名字，「是我一生中最開心的日子」，回家後也開心得無法入睡，在隔天還要工作的情況下，仍是熬夜到早上7點。

宮原華音在今年3月結束舉牌女郎的工作，但社群媒體上仍留有當時辛苦訓練的影片，揮汗颯氣踢腿秀腹肌穿插小清新生活美照，反差之大吸引眾多粉絲追蹤。