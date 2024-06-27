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一張側臉照爆紅登雜誌封面！日桌球美少女菊池日菜被封「天使臉」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本又出現另一位桌壇美少女菊池日菜。圖擷自菊池日菜官方X
日本又出現另一位桌壇美少女菊池日菜。圖擷自菊池日菜官方X

日本桌壇又出現一位女神！現年20歲的桌球選手菊池日菜，憑著白晰的皮膚和姣好的面容，近來引起相當高的討論度。而她仙氣十足的外表，更被日本網友封為「天使臉」。

根據「MAQUIA ONLINE」的專訪，菊池日菜2004年2月11日生，來自埼玉縣，身高155公分，喜歡運動、品嚐美食、聽音樂。她從小學習機械體操，中學則開始熱衷於桌球，並在高中就讀青森的桌球名校。她目前為東京女子體育大學桌球部成員，曾經進軍全國大賽，同時也是經紀公司「seju」旗下的一員。

日前菊池一張參加大賽的側臉照在網路上傳開，讓她瞬間爆紅，近來還擔任「週刊少年Sunday」的封面人物。過去就讀高中時期，球隊非常嚴格，不准社員化妝、談戀愛和玩社群網站，經常必須苦練。不過因為菊池熱愛桌球，因此對這些嚴格的管理也甘之如飴。

很多網友替她加油打氣，「我會替你應援的」、「期待妳在許多領域的發展」、「竟然成為seji成員了，好厲害」、「要好好加油喔」、「不只桌球，向各種事物挑戰的態度非常棒」、「我買了週刊喔」、「封面太棒了」、「實在是好可愛喔」。

日本 桌球 正妹

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