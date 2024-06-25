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寫真偶像大翻身！出道78天清純女大生「宣布下海」 網友爆料：早就開拍了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女大學生塔乃花鈴，今年4月以寫真偶像身分開始活動，她的身高僅有154公分，不過在嬌小的身材下，卻擁有F級傲人雙峰，讓塔乃受到許多老司機喜愛。圖／截自X帳號@touno_karin_
日本女大學生塔乃花鈴，今年4月以寫真偶像身分開始活動，她的身高僅有154公分，不過在嬌小的身材下，卻擁有F級傲人雙峰，讓塔乃受到許多老司機喜愛。圖／截自X帳號@touno_karin_

20歲日本大學生塔乃花鈴，今年4月才以寫真偶像身分開始活動，她的身高僅有154公分，不過在嬌小的身材下，卻擁有不科學的F級傲人雙峰，讓塔乃受到許多老司機喜愛。沒想到，出道短短78天後，她突然拋出震撼彈，宣布自己準備在7月進軍成人界，更強調AV女優是自己「嚮往的職業」，塔乃花鈴的手寫信曝光以後，引發粉絲和路人網友熱烈討論。

6月18日，塔乃花鈴突然在自己的社群平台X發布手寫信，信件一開頭就開誠布公的指出「塔乃花鈴要成為AV女優了」，向粉絲投下震撼彈。塔乃道出心聲，表示「這是我一直以來憧憬的職業，所以下定決心出演」，希望透過作品，呈現過去在寫真裡看不到的一面。塔乃並透露，自己會在7月16日以MOODYZ旗下女優的身分首次亮相，「距離出道還有約一個月的時間，如果大家能欣賞我的作品，我會很高興」，希望粉絲能繼續支持她。

消息曝光後粉絲難掩驚訝，卻依舊支持塔乃，嗨喊「這是今年最讓我吃驚的消息」、「會作為忠實粉絲繼續支持妳」、「好可愛，好期待呀！」、「恭喜妳作為AV女優出道！我也喜歡妳的寫真，所以很期待」、「完全是理想的身形、顏色和尺寸，我會預訂的」、「轉換跑道後，我依然會支持妳」。

但看到塔乃花鈴轉換跑道，不少日本網友並不埋單，指出「寫真偶像出道轉戰AV」這個套路層出不窮；更有人透露，在成為寫真偶像前，就已經完成了首支AV的拍攝，「寫真才在4月首次亮相，就以AV女優身份出道…？看來拍攝寫真被當作墊腳石」、「當寫真偶像成為AV女優時，標準的一句話是『這是我一直夢想的工作』。很好奇妳具體在期望什麼？我覺得如果能靠寫真維生的話，就沒有必要特意去當AV女優」、「AV大約需要半年才能上市，她的寫真印刷在四月首次亮相，AV於七月開始銷售，所以據說她在作為寫真偶像出道前，就已經開始拍攝AV了」。

日本女大學生塔乃花鈴，今年4月以寫真偶像身分開始活動，她的身高僅有154公分，不過在嬌小的身材下，卻擁有F級傲人雙峰，讓塔乃受到許多老司機喜愛。圖／截自X帳號@touno_karin_
日本女大學生塔乃花鈴，今年4月以寫真偶像身分開始活動，她的身高僅有154公分，不過在嬌小的身材下，卻擁有F級傲人雙峰，讓塔乃受到許多老司機喜愛。圖／截自X帳號@touno_karin_

日本女大學生塔乃花鈴，今年4月以寫真偶像身分開始活動，她的身高僅有154公分，不過在嬌小的身材下，卻擁有F級傲人雙峰，讓塔乃受到許多老司機喜愛。圖／截自X帳號@touno_karin_
日本女大學生塔乃花鈴，今年4月以寫真偶像身分開始活動，她的身高僅有154公分，不過在嬌小的身材下，卻擁有F級傲人雙峰，讓塔乃受到許多老司機喜愛。圖／截自X帳號@touno_karin_

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