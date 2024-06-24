女生穿比基尼拍照為何要跪地？過來人曝3理由 網喊：終於有人解答

夏天就是玩水的季節，不少女孩子都會穿著火辣泳裝到海邊戲水，也有人會拍攝美照留下紀念。不過有一名女網友在Dcard發文，她好奇為何有些穿比基尼的女生，拍照的時候都要擺出正面跪姿的姿勢，有內行人解釋是因為可以好修圖、展現曲線、遮掩腿或下半身，讓其他人瞬間秒懂，「終於有人解答了！每次去海邊總被姐妹拉著跪下拍都滿頭問號」。

貼文引起眾多女性網友的討論，「拍起來比較好看，也好修」、「跪著，屁屁往後推，會看起來身材超讚」、「看起來顯瘦又好凹姿勢，沒什麼理由」、「跪著身體向上挺，就不會容易擠到肚子肥肉」、「因為比基尼不是高腰，站著看起來腿會比較短」、「這樣比較好凹S曲線」、「瘦啊！不然誰想跪」、「坐著小腹會有贅肉吧」、「沒屁股可以用力頂用力凹，腰往後看起來比較細，腿不好看可以遮」。

還有人表示「腿不好看的可以遮，讓視覺集中在上半身」、「因為跪著可以讓視覺集中在上面，通常女生下半身比較容易胖，跪著比較好修圖，再者可以弱化很多地方的肥胖或者不好看（大小腿亦或者腿型）」、「可以遮下半身比較胖或腿型不好看，可以掩蓋身體比例不好看（ex五五身）」、「妳是不是沒有穿比基尼拍過照？站著除非真的很瘦，不然大腿都蠻粗的」、「很瘦、比例很好、腿長的都不會這樣拍，會這樣拍的都身材不夠好，這樣理解嗎？」