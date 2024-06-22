神到了！兄弟象比賽「超兇女球迷」1.6萬人直擊 本尊身分曝光

台北大巨蛋熱度不減，很多人會在有棒球比賽的日子裡，相約一起去看球，但除了看球外，場邊有些「風景」也是不能錯過。最近兄弟隊和桃猿隊的比賽中，導播意外地捕捉了一位仙氣十足、身材姣好的兄弟女球迷，讓不少人跪求身份和IG，如今真的被神出來了，是一名擁有超過10萬粉絲的網紅。

專門搜集正妹的IG「B卡必卡，正妹獵人」近日發出一段14日的比賽轉播影片，是中信兄弟對隊上樂天桃猿隊的棒球比賽，內容寫著『「神人」，兄弟象的橫看成嶺側成峰。』

影片中，這名身穿兄弟球衣的正妹，笑容甜美，雙手拿著啦啦棒，在座位區中拍照，拍完後，就默默地走回位子上，完全不知道自己有被導播送上大螢幕，就是這一幕引起網友暴動，紛紛討論到底是誰。

此文貼出後有人也真的神出了女主角的IG，才發現她原本就是一位人氣網美「Ariea」，目前有破10萬的粉絲，她自己也表示，「現場網路不好，沒辦法發限動，卻還是有人透過廣播知道我在看球賽」。

Ariea說，當下不知道自己出現在大螢幕上，並透露，「這次真的準備了陳子豪應援曲，結果第一支就快速home run，第二次快速安打」，事實上，過去她就常常到球場支持兄弟象，但這次首次開箱大巨蛋，所以才想拍照留念，沒想到就被導播記錄下來。