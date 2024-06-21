【一劍浣春秋】是好聚好散還是一言不合？女優改名有學問！

在網路查資料時，可能有些朋友會覺得很奇怪，為什麼某些女優有那麼多不同的藝名？

扣掉某些片商如「豊彥」和「舞ワイフ（舞Wife）」喜歡另外幫女優取化名拍片，女優會更換藝名大概就兩個原因：一個是「因為我爽」，像已經把作品下架的柚木蒂娜就把藝名改成Rio，最近把自己近乎完美的J罩杯爆改成K罩杯的凪光也因為想給大家不同的感覺，所以把原本有栖花緋的藝名改為汐世（對，凪光是她第三個藝名）。不過這種例子不多，一來是改了名字搞不好影迷會以為妳不見了棄追，過去打好的基礎全毀；二來是絕大多數的女優一個藝名都不見得能紅了，改那麼多名字要幹嘛？又不是叫鮭魚就有壽司吃〜

小改藝名的山岸綺花，之前是山岸逢花。圖／翻攝自ayakayamagishi_ on X

既然如此為什麼有這麼多女優改名字？很多時候是不改不行，因為她們更換了經紀公司：在這邊就要說明這一行的規則，女優的藝名被認為是經紀公司的資產，所以當她們跳槽換事務所的時候新東家往往就要和前一家經紀公司談判看藝名可不可以繼續使用，接下來就會產生幾個狀況。

岬奈奈美因為沿用舊藝名要被抽成而氣炸。圖／翻攝自attackers

首先是願意讓女優沿用過去的名字，不過這個不是無條件的免費贈與而是要付費的，可女優不見得想付這個錢－－之前岬奈奈美就因為看了薪水條發現自己的片酬必須分給前一家經紀公司時就炸裂在社群開罵，後來才知道那是要繼續使用藝名的代價；再來就是保留藝名的一部分讓大家看了名字就知道她還是她只是大家要習慣她的新藝名，這通常也是要前一家經紀公司同意，比方說美谷朱里變成美谷朱音，山岸逢花改名為山岸綺花，她們可以用最小限度的方式更改名字都是經紀公司的老大出面拜託前事務所，人家答應了才能那麼做⋯⋯

POKOMARU要和過去切割。圖／翻攝自pokomaru_cmore on X

而絕大多數的，都是整個藝名改掉：除了是不想給前東家抽成之外，大部分的理由是和前事務所關係壞掉了，比方說藝名尚未決定的ぽこまる（Pokomaru），表面上她是今年夏天要出道的超大物美少女新人，但實際上她之前已經在大型片商Moodyz和男優啪啪啪差不多一年惹－－她就是很典型與前東家翻臉的例子，她厭惡自己之前的AV生涯厭惡到只要誰在她社群的發文提到過去的藝名就封鎖對方，結果人還沒出道就已經有一堆火眼金睛認出她是誰的粉絲進了她的黑名單〜

RION改名後曾被男優調侃似曾相識。圖／翻攝自graphis

還有，如果女優跳槽是去了世仇的事務所發展，由於兩間經紀公司關係不好的緣故那肯定是要改名字的：像大家都很懷念的神乳「安齋拉拉」，她以「宇都宮紫苑」之名出道時是隸屬於關西的事務所8MAN，後來以RION之名復出則是另一家經紀公司T-Powers的人，這兩家經紀公司關係一直鬧得很僵讓她自然得換個名字切割；而在RION的發片告一段落後她又回去了老東家8MAN，所以RION的名字自然又不能用了，於是才變成了現在的安齋拉拉⋯⋯

不過她本人並沒有那麼在意兩家經紀公司的恩怨情仇，只是因為AV界的規則是換了藝名就視為全新的個體所以在她是RION的時候不方便說自己是宇都宮紫苑；但男優和導演倒是沒這個限制所以在片中拼命調侃她，一下子說「你以前沒拍過片嗎」、一下子則說「我真的認識一個長得和你很像的女優」，讓RION只能摀著嘴尷尬地笑不停。

因為我爽就改名的凪光。圖／翻攝自s1s1s1

這就是女優更改藝名的原因以及可能衍生的狀況，身為喜歡看片的影迷能分得出她們的身分當然是很好的，因為那就不會被片商誤導以為那是沒有演出經驗的新人；但如果你是女優個人的粉絲那就不建議去和她們聊之前的AV生涯，因為你並不知道她是不是想封印那段歷史，自以為對她很了解搞不好是馬屁拍到馬腿上，因此被女優討厭就太划不來惹〜