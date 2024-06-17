突收哨兵模式通知！車主驚PO女駕駛「貼身衝擊」 網暴動：想買特斯拉

特斯拉電動車的「哨兵模式（Sentry Mode）」，可以在車子上鎖、處於停車檔時偵測周圍狀況，若感應到威脅，指示鏡頭便會開始錄影，並啟動警報系統通知車主。不過「哨兵模式」不只能防止愛車受到威脅，還能收穫意外的驚喜？近日一位特斯拉車主接獲哨兵模式的通知，沒想到打開畫面一看，竟然收到想不到的「衝擊」。

一位特斯拉車主在臉書社團「爆廢1公社」上發布影片，指出自己愛車的哨兵系統被觸發，不過當原PO打開遠程鏡頭時，映入眼簾的畫面卻讓她驚呼「這該死的壓迫感（擦汗）」。

畫面中，一位身材姣好的女駕駛，將車子停妥在特斯拉的隔壁，不過由於兩車間隙太小，女駕駛為了閃避自己未收起的後視鏡，只能小心翼翼的打開車門，側身經過時身體一度貼在特斯拉鏡頭上，上身猛撞鏡頭的「害羞一幕」就這樣被拍下。

影片曝光後，網友紛紛直呼，「至少看了十五次」、「怎麼臉書可以上傳5個小時的影片」、「隔著銀幕都覺得被撞了一下」、「害我被畫面嚇到頭暈好久」、「單兵注意，前方飛彈襲擊，單兵該如何處置」。

不過也有人心動嗨喊，「難怪特斯拉這麼多人買」、「知道為什麼有人想換車了嗎」、「哨兵模式是人類史上最偉大發明，沒有之一」、「特斯拉又要大賣了」、「要不要換車？」、「這是最新特斯拉的銷售影片嗎？」