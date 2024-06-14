【一劍浣春秋】亂舔還性騷擾！男優會被女優列入黑名單的理由是？

常常有人問我，男女優真的不會摩擦生熱、擦槍走火迸出愛的火花嗎？

答案是雖然沒有明文規定男女優不能談戀愛，但從片商到經紀公司都極力防止這種狀況，因為那可能會讓女優不想工作只想賴在男優身上，或是爭風吃醋搞得大家雞犬不寧－－但你知道的，有些人就是你越說不行他越想做，所以老一輩的男優像是加藤鷹和清水健都傳出和女優談戀愛甚至結婚的緋聞，近年來一線片商很少找年輕男優來替新人女優開箱，也有一說是因為他們太容易由性生愛、騷擾合作的女優⋯⋯

到處得罪人的清水健（左），現在已經是網紅了。圖／翻攝自avshimiken on X

不過別看清水健在業界不只和一個女優談過戀愛，口才一流在鏡頭前很幽默的他其實也蠻惹人厭的！AV界的老大姐「吉澤明步」就長期拒絕和他合作，理由是有一次演出的時候清水健自己加戲狂舔她的後門30分鐘，導演喊卡以後雖然和他道謝說拍到很好的畫面，但也提醒吉澤明步絕對不會饒過他－－果然，包括清水健、還有同場演出的暗黑周杰倫東尼大木從此都被列入拒絕合作的黑名單，再也無法和吉澤明步合作～

拒絕和清水健合作的吉澤明步。圖／翻攝自akiho_yoshi on X

你說是因為吉澤明步太漂亮所以情不自禁也就算了，清水健私底下和女優互動也蠻有問題的：知名女優「白石茉莉奈」就說有次與清水健一起錄電視節目（對，不是拍A片），她可能是太久沒收到類似的通告所以很緊張，結果清水健發現白石媽的經紀人不在場，竟然朝她走了過來然後揉胸道：「緊張什麼？放鬆一點啦！」

長達6年把清水健列黑名單的白石茉莉奈。圖／翻攝自shiraishimarina on X

從此白石茉莉奈也把她列入黑名單6年，到了2022年才解禁合作了一支作品，之後又一直沒有合作到現在。而這事也顯示出清水健不只在螢光幕的訪談節目喜歡手來腳來騷擾女優如波多野結衣，私底下也挺不安分的－－也難怪三不五時就傳出女優拒絕和他合作的消息，現在的他或許不會亂談戀愛、騷擾女優，但靠著網路傳播大家肯定都知道他之前做了什麼讓人家不開心的事，簡單說就是臭名在外啦，恐怕不只吉澤明步和白石茉莉奈，NG他的女優可能想遠比想像中多⋯⋯

那，除了清水健之外，還有什麼男優被女優NG拒絕合作嗎？

吉村卓也是常被女優NG的對象。圖／翻攝自yoshimura_taku on X

吉村卓也是部分女優列入黑名單的對象，理由是「看起來很變態又喜歡舔」，新人彩月七緒也說合作時吉村大叔的變態功力遠超過想像－－這個就真的是看女優有沒有辦法接受了，就彩月七緒的說法，吉村卓雖然演出十分變態但他同時也是眼看四面耳聽八方，不但演出的流程記得非常清楚還會指導工作人員走位，是個非常有安全感、讓人可以信賴的前輩，只可惜他演出的風格不是每個人都能接受，所以在這一行也有著「吉村卓解禁」的專業術語，意思就是說從來沒和他合作的女優終於願意和他上床了〜

彩月七緒說吉村卓是值得信賴的前輩。圖／翻攝自nao_satsuki on X

至於其他男優被NG的理由可說是千奇百怪，像神宮寺奈緒拒絕合作的兩位男優都是「合不來」，一位是使出金手指的時候讓她覺得超痛，覺得對方指甲沒有修整乾淨；另一位則是在九淺一深的時候怎麼弄都不對，不要說舒服了、根本是疼得快死掉，所以不好意思，只能封鎖。

神宮寺奈緒NG男優的原因是身體合不來。圖／翻攝自nao_jinguji on X

不過這些和清水健被黑名單的理由比起來都是小事，這或許也是為什麼清水健現在兼差去做油土伯的緣故吧？一來很會胡說八道逗笑大家，他真的有在網路成名的條件，二來是這些年下來他不只得罪了蠻多女優也影響到了在AV界的工作，不做副業求生不行，而且現在看起來有流量的他也活得挺好的〜