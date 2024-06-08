海拔5650公尺！台灣登山正妹挑戰「聖母峰前」16蹲 網驚：看得我快窒息

台灣男團Energy洗腦神曲〈星期五晚上〉掀起社群「16蹲」挑戰熱潮，台灣登山好手「三條魚」詹喬愉也在攀登時挑戰「最高海拔16蹲」，笑稱「真的會喘」，超強肺活量讓網友驚呼：看得我都快窒息了！

詹喬愉日前在粉專「詹喬愉-三條魚Tri Fish」分享一段登山花絮，挑戰在海拔5,650公尺的卡拉帕塔（Kala Patthar）跳16蹲，只見她頭戴可愛的貓熊帽，並以聖母峰和洛子峰為背景，動作俐落的連蹲16下再帥氣結尾。

她表示，原本在海拔5,000公尺時已跳過一次，不過覺得高度太低，所以到卡拉帕塔時又試了一次，不過「在這海拔跳完會喘欸」，同時遺憾爬鳥峰時沒想到，「不然就可以試試6,000」。

短短影片震憾全網，網友紛紛留言「太強了」、「這個猛了……不缺氧嗎？」、「好厲害哦這麼高還可以跳舞」、「看得我都快窒息了」、「魚好強喔，帽帽太可愛啦」、「超級強大的肺」、「厲害欸等於跳32下」、「八汽缸引擎般的心臟」。

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